Cambia Trump tradición diplomática de EU con tuits

En la relación con China y con Rusia, en la doctrina nuclear o en el libre comercio, en la política antiterrorista o en la relación con socios cercanos como la Europa occidental o México, Trump plantea un cambio nítido.



No sólo respecto al Presidente saliente, el demócrata Barack Obama, sino a anteriores administraciones de su propio partido, el republicano.



Como todo lo que gira en torno a Trump, el valor de su palabra es relativo, y por tanto está por ver en qué grado sus proclamas, formuladas en la campaña electoral y en las semanas posteriores a las elecciones del 8 de noviembre, se traducirán en una transformación efectiva de la política exterior y de seguridad. El presidente-electo jurará el cargo el 20 de enero.



Siempre hay ruptura cuando llega un nuevo Mandatario.



Lo primero que hizo Obama al llegar a la Casa Blanca en enero de 2009 fue firmar un decreto para cerrar la prisión de Guantánamo, el símbolo de los abusos cometidos durante la Administración de su antecesor, el republicano George W. Bush.



Pero este no es un país de virajes bruscos. La continuidad suele prevalecer. Guantánamo, que ocho años después sigue abierto, es la prueba.



En una comparecencia a principios de diciembre ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, el ensayista neoconservador Robert Kagan trazó un hilo de continuidad entre el repliegue geoestratégico de EU en los años de Obama y el aislacionismo de Trump, que representaría, en su opinión, una versión exacerbada de algunas de las debilidades del Presidente saliente.



Kagan resumió en qué consistió este consenso en política exterior vigente desde mediados del siglo 20.



"Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior americana ha tenido por objetivo defender y extender un orden mundial liberal que se adapte a los intereses y principios americanos.



"No lo ha hecho como un favor a los demás, sino basado en la idea, ganada a pulso, de que en ausencia de este orden mundial tanto los intereses americanos como nuestros principios más queridos acabarán en peligro", dijo Kagan.



"Al construir y mantener alianzas fuertes con naciones democráticas, y al apoyar una economía abierta global que permite que estas naciones prosperen y que ha sacado a miles de millones de más de la pobreza en países en desarrollo, Estados Unidos puede proteger mejor su seguridad y el bienestar de sus personas", añadió.



Al poner en cuestión tanto las alianzas tradicionales de EU como el sistema de libre comercio, Trump siembre dudas sobre el futuro de este orden mundial.