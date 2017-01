Califican a Donald Trump como ‘monstruo’ o ‘Hitler’

Alumnos de nivel secundaria coincidieron en que Donald Trump , presidente de los Estados Unidos, no debe acosar más a México y lo calificaron como “monstruo” o “Hitler”.



A algunos, les causa gracia que Trump pretenda construir un muro y mucho más que piense que los mexicanos pagarán por esa edificación.

Luis Rafael Moreno Medina afirmó que Trump no debe sacar a los mexicanos de Estados Unidos.

“Me parece mal, no está bien que saque a los mexicanos ya que lo que hizo grande a Estados Unidos es el trabajo de los mexicanos en la agricultura. El muro está mal, porqué separar a México de Estados Unidos”.

Jorge Arturo Hernández Almaraz destaca que el presidente de Estados Unidos no debe odiar a los mexicanos pues incluso él es extranjero.

“No me parece que sea correcto que odie a los mexicanos ya que nosotros nos ganamos la vida bien y no es bueno que nos impida la entrada. El muro me parece una mala decisión, no es una buena medida, fomenta más la separación entre ambas naciones”.

Naideline Paola Hernández comenta que Trump es una mala persona, algo así como un “monstruo”.

“Está muy mal, no debería hacer un muro, me parece una mala persona. Los mexicanos también tienen derecho de ir a Estados Unidos a trabajar. El muro no me parece nada bien y menos que piense que lo vamos a pagar los mexicanos”.

Leslie Hernández comenta que todas las personas tienen los mismos derechos, tanto los estadounidenses de venir a México y viceversa.

“Está mal, todos somos iguales y tenemos derechos. Los mexicanos van a trabajar, a ganar dinero para sus familias y no como él dice que son delincuentes. El muro lo quiere hacer para quitarle dinero a los mexicanos, nosotros ganamos mucho y no tenemos dinero para pagar por esto. Él es sincero con lo que dice porque desde antes que llegara decía lo que iba a hacer, pero no son medidas buenas”.

Iker Eduardo Bautista destacó que Trump está haciéndole mucho daño a México.

“Los mexicanos no somos ladrones, ni delincuentes, sólo vamos a trabajar allá para ganar más dinero. El muro creo que no lo va a hacer porque es una locura y menos que México lo pague”.

Yesenia López Castillo dijo que el presidente debe preocuparse por su país y lo calificó como “Hitler”.

“El es presidente, pero que no debe criticar a otro país, no es de su incumbencia, debería importarle lo que pasa en su país. Y si quiere decir algo, que no ofenda a los demás, que se preocupe porque tal vez el sacar a los mexicano supere afectar a su país. La verdad nos causa gracia lo del muro, porque es como una locura, me parece que el es un Hitler de Estados Unidos”.

Luis Rafael Moreno Medina.

Jorge Arturo Hernández Almaraz.

Naideline Paola Hernández.

Iker Eduardo Bautista.

Leslie Hernández.