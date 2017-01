¡CALIENTAN MOTORES!

La selección de atletismo Reynosa , está calentado motores para las competencias que se avecinan.

Los deportistas que comanda el profesor Carlos Olvera, iniciaron el 2017 con las pilas bien puestas ya que la Olimpiada Municipal de atletismo está a la vuelta de la esquina, para ser exactos, el 28 de enero tendrán ese primer escalón rumbo a la Olimpiada Nacional 2017.

Es por eso que todos y cada uno de los integrantes de este grupo, pisan a fondo el acelerador en cada práctica. Intensidad es la palabra que mejor describió el entrenamiento sabatino. Ni el sorpresivo chubasco que se hizo presente a media mañana evitó que se suspendiera el entrenamiento.

El “Profe” Olvera busca la perfección a base de repeticiones en diferentes distancias, y a cada atleta la va señalando sus errores.

Algunos elementos están trabajando para cumplir en las próximas semanas con el evento Regional de Olimpiada Escolar nivel secundarias, que se realizará en el municipio de Valle Hermoso con fecha por confirmar.

En la agenda de este primer semestre aparece también un evento Internacional de atletismo que se desarrollará en la ciudad de Monterrey durante el mes de abril.

HACEN INVITACIÓN A OLIMPIADA MUNICIPAL

La selección de atletismo Reynosa , busca nuevos elementos y por eso hacen un llamado a todos los niños y jóvenes, hombres y mujeres, para que se animen a participar en la Olimpiada Municipal el día 28 del presente mes.

“A todos los jóvenes y señoritas les hacemos la invitación, que vengan, no importa si no tienen un club, si no tienen experiencia, con dos o tres que llegaran nuevos, con esos tenemos”, manifestó Olvera.