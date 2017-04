Calculan impacto de 100 mdp por protesta

En rueda de prensa explicó que son unos 70 millones de pesos de las empresas afectadas por saqueos y daños a su infraestructura, pero el monto puede llegar a superar los 100 millones por las ventas que no pudieron realizar los comercios que cerraron para no verse afectados.



Villarreal Guzmán dijo que el sector comercio fue el más afectado por esos actos de vandalismo, por lo que exigió todo el peso de la ley para quien resulte responsable.



El presidente también criticó la falta de acción de la policía estatal y municipal y cuestionó que si ya se preveía que iba a haber manifestaciones, porqué no se prepararon con más elementos, como cuando lo hacen en los partidos de futbol, cuando hasta a 3 mil uniformados se despliegan en las calles.



Además de la afectación que aún se sigue cuantificando, representantes de Canaco abordaron el impacto que están teniendo tanto el sector comercio como la ciudadanía en general, por el gasolinazo, el alza del predial y otros impuestos.



"El descontento generalizado que vivimos es causado por la acumulación de desaciertos de nuestras autoridades, que han mostrado una falta de madurez y prudencia y que únicamente han visto e beneficio recaudatorio, dejando de lado la situación de los ciudadanos", dijo Gabriel Chapa, vicepresidente de relaciones con el sector público, del organismo.



Canaco justifica las manifestaciones por el descontento, pero reprueba los saqueos y actos de violencia cometidos contra establecimientos comerciales y contra el Palacio de Gobierno.



Pero señaló que los gobiernos de los tres niveles deben reconsiderar los desmedidos aumentos que han implementado, a través de medidas inmediatas para encontrar otros caminos para obtener recursos como el recorte del gasto, por ejemplo.



"No podemos dejar de señalar los excesos en las cargas en impuestos, derechos y precios de los energéticos aplicados recientemente donde se observa una pésima implementación, si tomamos en cuenta la forma, y la ausencia de compromisos concretos de mejora por parte de las autoridades.



"Es lamentable que sean nuestras propias autoridades quienes inicien la escalada de precios estratégicos que inciden en las diferentes cadenas productivas del País y en el bienestar de los ciudadanos", aseveró el presidente de Canaco.



Por lo anterior, el sector presnetó propuestas a los tres niveles de Gobierno.



A nivel federal, dar marcha atrás al precio del diesel, reducir la carga del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios a los combustibles, disminuir la burocracia y prestaciones a las empresas e instituciones de Gobierno federal en un 20 por ciento, así como sus prestaciones a Pemex, CFE, IMSS, entre otros.



Además, una baja del 50 por ciento del presupuesto dirigido a partidos políticos, reducir el número de diputados y Senadores.



También disminuir el número de delegaciones federales y estatales.



Al Gobierno del Estado se le pidió dar marcha atrás y respetar el descuento de 50 por ciento a la tenencia en 2017, revisar los términos de contratación de los grandes proveedores de Gobierno, recortar la burocracia en las dependencias, reforzar los esquemas de mejora regulatoria.



Mientras que a los municipios pidió bajar los incrementos que calificó de desmedidos al predial y valores catastrales.