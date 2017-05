Caen 3 secuestradores y liberan a menor; lo llevaban esposado

Monterrey, México

La víctima aprovechó que, por el señalamiento vial, el vehículo donde lo llevaban sometido se detuvo y junto a ellos lo hizo una patrulla de la Policía de Monterrey.



El menor les mostró a los uniformados que lo llevaban esposado, por lo que éstos de inmediato interceptaron el vehículo y detuvieron a los sospechosos.



La captura provocó un fuerte despliegue policiaco alrededor de las 14:35 horas en el cruce de las avenidas Revolución y Chapultepec, hasta donde llegó el secretario de Seguridad Pública de Monterrey, Esteban Cantú.



Una fuente policiaca dijo que los detenidos se identificaron como Manuel Nicolás Martínez Rivera, de 23 años; Adrián González González, de 35, y Christopher Gregorio Rodríguez Gómez, de 46.



Los sospechosos llevaban al menor José Alexis, de 17 años, en el asiento posterior de un auto Chevy Monza negro.



De acuerdo con el menor, los hombres lo privaron de la libertad en la calle Valle de Oaxaca, en la Colonia Valle de Chapultepec.



Las personas no portaban armas, lo sometieron por la fuerza y lo esposaron con las manos por la espalda.



Luego lo subieron al asiento posterior del auto.



El joven aseguró que se lo llevaron a una bodega y ahí lo retuvieron, pero las autoridades no habían confirmado esa versión.



En el auto los hombres circularon por la Avenida Revolución hacia el norte, tomando la lateral oriente.



Al llegar al cruce con la Avenida Chapultepec, el semáforo estaba en rojo y se detuvieron.



Una patrulla de la Policía de Monterrey se detuvo en el lado derecho del auto, también por el semáforo.



José Alexis les gritó a los policías y les mostró que lo llevaban esposado.



Los uniformados atravesaron la unidad al frente del Chevy Monza, bajaron a los ocupantes y los sometieron.



El menor señaló que le habían quitado su celular.



A los detenidos se los llevaron en una patrulla.



La fuente dijo que los sospechosos alegaron que los habían contratado para llevarse al adolescente a un centro de rehabilitación.



Pero los hombres no traían ningún documento que acreditara esa versión, agregó el vocero.