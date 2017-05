Caen 3 narcodistribuidores en Cadereyta

Uno de los sospechosos, identificado como Mauro F., y líder de una célula del Cártel del Golfo, había sido detenido en junio del año pasado junto con un ex director de la Policía y cinco ex uniformados de ese Municipio, además de su hijo.



A la banda se le vinculó con narcomenudeo, extorsiones y robo de hidrocarburos en los municipios de Cadereyta, Juárez y Allende.



Según archivos periodísticos, el nombre completo del detenido es José Mauro Flores Garza.



Sus cómplices fueron identificados sólo como Roberto M., y José Luis C.



Los tres andaban en un auto Mustang de color rojo con negro, sin placas, y las autoridades fueron alertadas de que vendían droga y estaban armados.



En un patrullaje, los elementos de Fuerza Civil los interceptaron en el cruce de Matamoros y José Mauro Garza, en el Centro del Municipio.



A los detenidos se le aseguró un fusil AK-47, tres bolsas con mariguana que pesaron un kilo cada una, y una bolsa con cristal.