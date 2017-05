Cae mujer por chantaje a empresario

Monterrey, México.

Una fuente identificó a la detenida como Cecilia Gómez Navejar, de 35 años, con domicilio en el Centro del municipio.

De acuerdo con el informante, el empresario, de quien no se proporcionó el nombre, reportó a la autoridad estatal que la mujer le exigió el dinero a cambio de no hacerle daño a su familia.



El hombre le precisó a los agentes que ya contaba con una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Gómez Navejar por el delito de chantaje.



También les explicó que la mujer lo citó en la plaza comercial para la entrega del efectivo, por lo que los ministeriales montaron un operativo para detener a la mujer en flagrancia.



El empresario llevó en una mochila el dinero en seis fajos de billetes de mil pesos, especificó la fuente, y acudió al centro comercial para encontrarse con Gómez Navejar.



La mujer recibió la mochila con el efectivo y en ese momento fue señalada por el hombre ante los agentes ministeriales, por lo que se concretó la detención y los 600 mil pesos fueron recuperados.



Gómez Navejar fue detenida alrededor de las 13:00 horas del jueves en el estacionamiento de la plaza comercial, pero trascendió ayer mediante la fuente, quien no detalló el motivo del chantaje ni cuánto tiempo llevaba exigiéndole el dinero al empresario.



Sin embargo, trascendió que el empresario y la mujer se conocían.