Cae asaltante luego de una persecución

Monterrey, México (13 enero 2017).- En una persecución de casi dos kilómetros, un asaltante en motocicleta fue capturado por policías de San Nicolás, mientras que otro delincuente escapó corriendo.



El nombre del detenido no fue proporcionado por las autoridades, pero se informó que no sobrepasaba los 20 años.



Los ladrones habrían participado en el asalto a una gasolinera ubicada en Manuel L. Barragán y Fray Bartolomé de las Casas, en la Colonia Anáhuac, alrededor de las 2:20 horas.



No se informó el monto de lo robado, sin embargo, el afectado apenas vio pasar a una patrulla de la Policía y les informó a los oficiales sobre lo sucedido.



De esta manera, se inició una persecución que se extendió hacia el poniente por Almazán.



El motociclista avanzó después hacia el sur por la calle Terán para penetrar a la Colonia Topo Chico, ya en Monterrey.



La escapada le alcanzó nadamás hasta la calle Lampazos, donde una patrulla le cerró el paso y lo chocó de manera lateral para provocar que se descontrolara.



Uno de los delincuentes pudo levantarse y correr para perderse de los policías, mientras que el otro fue sometido por los oficiales.



Quienes finalmente se hicieron cargo del detenido fue Tránsito de Monterrey, al argumentar que lo sucedido en ese territorio fue un accidente vial, por lo que trasladaron al presunto delincuente a las celdas de la Policía Municipal en el Parque Alamey.