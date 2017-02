CACERÍA DE MIGRANTES. Asusta a inmigrantes la era Trump

Washington, D.C.

Donald Trump llamó a la Policía a sumarse a los esfuerzos de su gobierno para la deportación de migrantes en situación irregular.



Al hablar en una conferencia con jefes policiales de grandes ciudades, el Presidente estadounidense indicó que los agentes locales pueden ubicar y arrestar a los indocumentados mejor que las autoridades migratorias.

“Ustedes tienen ese poder. Ustedes conocen a los (inmigrantes) ilegales, ustedes los conocen por sus nombres, ustedes los conocen por sus apodos, ustedes tienen ese poder”, afirmó Trump desde un céntrico hotel de la capital donde se celebró el encuentro.

El Mandatario ofreció a las autoridades armas para confrontar el clima de violencia que, aseguró, viven algunas urbes, y del cual culpó a pandillas, narcotraficantes y migrantes .

“Quiero que entreguen a los malos. Llamen a los representantes del Secretario (de Seguridad Interna, John) Kelly y a mí y los vamos a sacar (a los inmigrantes) del país y regresarlos a donde vinieron, y lo vamos a hacer rápido”, aseveró.

“Es hora de evitar que las drogas inunden nuestro país, y por cierto, lo haremos. Y diré esto: el General, ahora Secretario Kelly será el hombre que lo hará, y le daremos un muro, y será un muro real”, agregó.

En una orden ejecutiva firmada el 25 de enero, Trump aprobó una directiva mediante la cual restauró el controversial programa “Comunidades Seguras”, enfocándolo en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

Estados Unidos aplicó durante años este plan mediante el cual las jefaturas de policía locales mantenían en custodia a migrantes indocumentados hasta que las autoridades competentes pudieran determinar si la persona era buscada para ser deportada.

El programa fue cancelado en 2014 tras sucesivas quejas judiciales de agentes que alegaban que carecían de autoridad bajo la cláusula constitucional de debido proceso para retenerlos encarcelados.

La Administración de Barack Obama lo sustituyó con el Programa de Prioridades de Cumplimiento (PEP, por sus siglas), el cual limita la transferencia de detenidos a aquellos buscados por delitos serios o que son un riesgo a la seguridad nacional.

El PEP, empero, fue criticado por legisladores republicanos, quienes lo calificaron como un fracaso debido a su carácter optativo y a que las jefaturas de Policía, en especial de las 200 ciudades con políticas santuario -de protección a migrantes -, siguen ignorando las peticiones del Departamento de Seguridad Interna.

Durante el mismo encuentro con policías, Trump leyó en voz alta un estatuto estadounidense que da al Presidente la capacidad de detener el ingreso de cualquier clase de extranjero si considera que su entrada al país sería perjudicial en un intento de mostrar su autoridad en materia migratoria.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha especificado ninguna amenaza para su veto migratorio, razón por la cual éste ha llegado a los tribunales.

‘El muro no es broma’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , negó que la construcción de un muro en la frontera con México se trate de una broma y aseguró que ya está siendo diseñado.

“Créanme, el muro está siendo diseñado justo ahora. Mucha gente dice ‘oh, Trump sólo estaba bromeando con el muro’. No estaba bromeando, yo no bromeo (...) no bromeo sobre cosas como esa.

“Vamos a tener un muro, será un gran muro y será una gran ayuda. Sólo pregúntenle a Israel sobre muros: los muros funcionan. Sólo pregúntenle a Israel”, afirmó el Mandatario durante una comparecencia ante la Asociación Nacional de Sheriffs.

Su declaración se produce el mismo día que el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, se reúne en Washington con los Secretarios estadounidenses de Seguridad Nacional, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson, para abordar la agenda bilateral.

En su comparecencia, Trump defendió su veto migratorio, el cual está frenado por los tribunales.

“El decreto migratorio es sencillo, está tan bellamente y perfectamente escrito, tan claro para todos, que no comprendo cómo los jueces pueden ponerlo en cuestión”, afirmó.

El Presidente aseguró que su decreto no podría ser más preciso y que fue realizado bajo la autoridad presidencial que han ejercido sus predecesores, desde Barack Obama a Ronald Reagan.

“Se trata de la seguridad del país”, insistió, y acusó a los tribunales de estar politizados.

Trump relató que anoche “alucinó” con la audiencia de la corte de apelaciones, que escuchó los argumentos del Departamento de Estado y de los demandantes a favor y en contra del veto.

Según Trump, los tribunales del país están politizados

“Sería tan bueno que nuestro sistema judicial hiciera lo que es correcto?, dijo Trump. “La seguridad está en peligro” sin el veto migratorio, insistió Trump.

“Estamos en riesgo si no nos dejan hacer como jefes y sheriffs de este país lo que hay que hacer”, cerró.

Esconden tiendas la marca Ivanka

>Las tiendas TJ Maxx y Marshalls enviaron una nota a sus empleados para pedirles que quitaran los letreros anunciando los productos de Ivanka Trump.

>El diario The New York Times tuvo acceso a los memorándum enviados a los empleados la semana pasada en que se les informaba que tiraran los anuncios de dicha marca.

>“Con efecto inmediato, por favor retiren toda la mercancía de Ivanka Trump de los anaqueles especiales y mézclenlos en los racks donde van todos los productos”.

>“Todos los carteles de Ivanka Trump deben eliminarse”, agrega el texto según el rotativo neoyorquino.

>La instrucción era eliminar las pantallas especiales para la mercancía, no sacarlas de la sala de ventas, explicó Doreen Thompson, portavoz de los TJX Companies.

>“Ofrecemos una rápida selección de mercancía para nuestros clientes, y las marcas se muestran con base en una serie de factores”, añadió.