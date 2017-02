Busca Senado deportaciones coordinadas con EU

Cd. de México.- El Senado alista una reforma para establecer las condiciones en las que serán deportados de Estados Unidos los mexicanos indocumentados.



Legisladores de todos los partidos que integran la llamada "Operación Monarca" informaron que se busca una coordinación con el Gobierno estadounidense para garantizar que los connacionales sean repatriados de manera ordenada.



"Son reformas a la Ley de Población, a efecto de que este tipo de deportaciones se hagan de manera coordinada con las autoridades de Estados Unidos", explicó el senado r del PRI, Jesús Casillas.



"Estamos hablando de que se coordina el Estado mexicano con Estados Unidos para efecto de las deportaciones, ya no son nada más al azar o ponerlos en territorio mexicano".



El priista reveló que el tema fue abordado ayer durante la r eu nión privada que sostuvieron con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Refirió que existe un acuerdo para que sólo existan 11 puntos de recepción para el cruce de los migrantes deportados y un sistema de información para conocer en qué condiciones se encuentran.



"Se tiene un listado de quiénes son, si tienen o no tienen antecedentes penales, si tienen o no estudios", detalló.



Acompañado de senado res del PAN y PRD, Casillas dijo que se realizará una minuciosa revisión para asegurarse de que los deportados son de nacionalidad mexicana.



"Aquí no cabe la duda que deporten a nuestro País ciudadanos de otro país, porque éstos ya están previamente verificados. Esto, obviamente, debe quedar plasmado en la ley", sostuvo.



Anunció que también preparan la creación de un régimen preferencial de repatriación, a través de reformas a la Ley de Comercio Exterior y la Ley Aduanera.



"Que exista un régimen temporal para que se elimine el pago de impuestos en general por la importación de bienes adquiridos en el extranjero, por los connacionales que se van a repatriar, y que también no se les cobre el IVA", indicó.