Busca recuperar su despacho en fiscalía

Edinburg, Tx.- Preocupado porque el actual fiscal de distrito, Ricardo Rodríguez, “está haciendo un trabajo terrible”, René Guerra quiere recuperar su despacho.

El antiguo titular de la fiscalía de distrito del condado Hidalgo presentó su candidatura el viernes, con la esperanza de destituir a Rodríguez.

“El señor Rodríguez está haciendo un trabajo terrible “, dijo Guerra sobre su sucesor, quien le ganó en las elecciones de 2014, poniendo fin a una carrera de 32 años como fiscal de distrito.

“El caso Irene Garza me asesinó políticamente”, dijo Guerra el viernes, destacando que fue en lo que basó su victoria Rodríguez, quien criticó a Guerra por su negativa de acusar al ex sacerdote católico John Feit en el asesinato de la ex reina de belleza en 1960.

Feit fue extraditado y acusado poco después de que Rodríguez asumiera el cargo, y actualmente está detenido a la espera de juicio, pero fuera de eso, pareciera que el trabajo del actual fiscal de distrito deja mucho que desear, según Guerra, quien espera poder recuperar su cargo en las elecciones entrantes.

René Guerra. Ex fiscal de Distrito.