Buscará Alcaldía por la vía independiente

Pedro Castorena hizo público su deseo de contender a la alcaldía de Reynosa en el 2018 como candidato independiente bajo la bandera de “Podemos”.



El político, quien anteriormente militó en el PRI, PAN y Verde Ecologista, ofreció una rueda de prensa donde dijo que desafortunadamente en los últimos años, Reynosa ha sido víctima de saqueos.

“Digo, de una completa destrucción por parte de los gobiernos locales y eso nos obliga a los ciudadanos a tomar la bandera y buscar las posibles soluciones y resolver los problemas de la gente”.

Buscará en lo personal con esta asociación, la candidatura a la presidencia municipal independiente porque no pueden solucionar los problemas si no se tiene esta posibilidad.

Esta iniciativa explicó, no podría constituir nada en el futuro sino tuvieran la posibilidad de estar en contacto directo con la gente.

“Tenemos propuestas concretas. ¿Por qué me meto en esto?, porque me asusta el futuro de Reynosa. Resulta que las expectativas que tenemos es que dentro del PRI salga otra vez Netito, Riguín o Carlitos, y no es por hablarles en forma despectiva, sino que son chavos que forman parte de las familias que han tenido el poder durante los últimos años”.

Dentro del PAN dijo, las expectativas tampoco son buenas pues seguramente repetirá uno más de los que ya se conocen.