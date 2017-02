Buscan eficientar recursos en agua potable y drenaje

El problema de infraestructura que enfrenta la Comapa continúa provocando bajas de presión y tandeo en el servicio en diversas colonias.



Ante esto, la alcaldesa Maki Ortiz informó que se trata de bombas descompuestas e instalaciones en malas condiciones que dejaron administraciones pasadas.

Dijo además que no pueden pensar en reparar caídos en la ciudad, si no se reparan primero los cárcamos.

“Hemos tenido problemas con todo lo que tenemos de mucho antes que son bombas descompuestas, es un problema de infraestructura de agua potable y de drenaje. Estamos buscando eficientar los recursos en el agua potable y en el drenaje”.

Explicó que tienen una inversión en el tema de drenaje que les ayudará a mejorar el sistema. Se trata de un recurso del Banco de América del Norte.

“Vamos a arreglar cuatro cárcamos porque no se pueden arreglar caídos si no arreglamos cárcamos y nosotros como municipio en nuestro plan de obras vamos a incluir el cárcamo número 10 que tiene influencia en más de 250 mil personas y lo mismo en el tema del agua potable”.

Es necesario, dijo, reparar las bombas que se descomponen y que cuestan millones de pesos.

“Así recibimos en estas condiciones la Comapa y la infraestructura que tenemos tiene muchas deficiencias, se necesita muchísima inversión. Vamos a seguir buscando más inversión en Conagua, en el Banco de América del Norte donde se necesita para poder tener un sistema como se merecen los reynosenses”.

El recurso del Banco de América del Norte dijo, se tratan de 7 millones de pesos que comenzarán a aterrizar dentro de poco.

“En estas semanas tiene que empezar a fluir, es una cosa que se va dando de acuerdo a como se vayan llevando las obras pero nosotros, en el municipio vamos a invertir del dinero que tenemos en el municipio 60 millones para arreglar el cárcamo 10”.

Explicó que conoce la situación que atraviesan las familias que no cuentan con servicio de agua potable.

“Los ciudadanos no es que deban tener paciencia porque es desesperante las condiciones en como nos dejaron el municipio, pero es la realidad, es la situación en la que estamos ustedes ven cada vez que llueve el drenaje en las calles, la inversión es muy grande y las obras, yo les he preguntado a los especialistas cuánto se pueden tardar y me dicen que de 8 a 18 meses, Les pedimos a los ciudadanos que esperen lo que duran las obras porque es lo que dicen los especialistas”.