Busca el América revertir mal inicio

Ciudad de México

América no vive una crisis ni perderá la condición de favorito al título por dos derrotas al hilo en el arranque del torneo.

El mediocampista de las Águilas , William Da Silva, aseveró que en un club de la importancia de los azulcremas todo se agranda y rechazó que exista alguna especie de “subcampeonitis”.

“Lo que pasa es que en este equipo no se puede perder dos partidos seguidos porque ya se habla de crisis, pero no hay crisis, no hay nada de eso, hay jugadores con muchísimas ganas de triunfar y de salir campeones con estos colores”, afirmó Da Silva a CANCHA.

“Hoy no tenemos más margen de error, hay que prepararnos bien. Sí nos duele mucho perder dos partidos de Liga, dos partidos importantes contra rivales que tienen mucha calidad y sobre todo cuando juegan en su cancha, lo que pasó con Toluca, lo que pasó con Tigres.

Sí nos duele pero hay que levantar la cara, sabemos que tenemos capacidad suficiente para revertir y remontar la situación que estamos viviendo”.

El futbolista brasileño recordó que en la campaña anterior nadie apostaba por el América y alcanzó la Final.

(Reforma)