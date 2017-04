Busca desesperada a su pequeño nieto

“Iba a la tienda a traer un jugo y ya no regresó… es una desesperación tan grande”, dijo entre lágrimas Graciela Alejo Segura, abuelita de Juan de Dios Alejo Segura.



El 26 de diciembre a las 18:30 horas en la colonia Alianza Social, el niño de 11 años de edad pidió dinero a su abuela para comprar un jugo, pero ya no regresó.

Un compañerito de la escuela le dijo a la abuela que estaba platicando con él cuando unas personas de una camioneta blanca le hablaron a Juan de Dios, quien fue a ver qué querían y no lo volvió a ver.

“Yo no sé si ellos se lo llevaron o no, él no tenía problemas con nadie, se salía a jugar pero regresaba a la casa y es demasiado tiempo, y he andado buscándolo por donde quiera y no lo encuentro, me salgo en la noche hasta la una o dos de la mañana a buscarlo y nadie me da razón”, dijo la mujer.

¡IBA A LA ESCUELA!

El menor cursaba el quinto grado de primaria y llevaba buenas calificaciones, por lo que su abuelita ya presentó la denuncia ante las autoridades del ministerio público, aunque le falta una foto que le pidieron para que se haga una pesquisa del menor .

Juan de Dios desde los siete meses ha vivido con su abuelita, quien lo ha visto crecer y brindado educación, ya que sus padres no han estado al pendiente del menor .

“Él nació y yo me hice responsable, yo lo metí a la escuela y todo, mi hija lo llevaba a la escuela porque yo trabajo, si alguien sabe de mi hijo que me lo entreguen, les agradecería bastante, si alguien lo mira, ya no sé qué hacer”, exclamó la abuelita entre lágrimas.

El menor tiene una cicatriz en su ceja y se pide a la comunidad ayudar a su localización; para cualquier información pueden comunicarse con la abuelita al teléfono 8992 97 23 76.