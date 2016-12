Busca audiencia hijo de Villanueva

"Buscaremos a las autoridades correspondientes, obviamente estoy solicitando vía telefónica una audiencia con quienes ellos determinen en su momento, para poder tener comunicación ya directamente con la Secretaría de Gobernación", dijo.



"Vengo a buscar una audiencia con las autoridades federales para poder tener información de cuándo mi padre va a ser ingresado al País, (y buscar) las mejores condiciones para que pueda tratar su salud".



Entrevistado por REFORMA en un hotel de la Ciudad de México, el diputado local de Quintana Roo reiteró que solicitará a las autoridades mexicanas la prisión domiciliaria para su padre, con base en un expediente de 500 hojas elaborado en Estados Unidos.



"Si mi padre tenía que pagar algún pecado, yo creo que ya lo pagó de más", expresó.



El legislador de Encuentro Social afirmó que Villanueva Madrid no regresará a México a hacer política o desenmascarar a alguien, sino a cumplir la sentencia de 22 años de prisión que tiene pendiente y a cuidar su salud.



"Viene a cuidar su salud, a disfrutar los años que le quedan, junto con su familia, tiene tres años aproximadamente que no ha podido ver ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a mi hermano, yo soy el único que ha podido salir del País, a visitarlo en Lexington, Kentucky, soy el único que ha tenido contacto con él", comentó.



"Y obviamente ya mi padre lo que quiere es disfrutar sus años con la familia, poder conocer a sus nietos que no conoce, mi padre dentro de este encarcelamiento que lleva tanto en México como en Estados Unidos, perdió a su hermano, perdió a su madre".



REFORMA publicó hoy que Villanueva Madrid fue llevado a una estación migratoria de Alabama, en Estados Unidos, después de ser liberado del hospital-prisión de Lexington, Kentucky. Su hijo prevé que la próxima semana sea trasladado a México.