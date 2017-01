BUENA EN LA RED COMO EN LA PISTA. Ha representado a Reynosa en dos disciplinas que practica

El volibol siempre lo ha traído en la sangre, pero el atletismo se está convirtiendo en su nueva pasión.

Aylin Gabriela Castillo Tabuyo, es una deportista de alto rendimiento que a sus escasos 11 años de edad, ha tenido la fortuna de representar a Reynosa en las dos disciplinas que practica.

Aylin es tan buena en la red como en la pista y en ambas espera llegar a la etapa nacional. La jovencita está motivada ya que tiene en puerta el Torneo Estatal de Atletismo de nivel secundarias, en donde participará en la prueba del tetratlón, buscando el boleto a los Juegos Nacionales Escolares.

“Creemos que hay muchas posibilidades de avanzar al nacional, Aylin ha mejorado bastante de como llegó, ella misma se comprometió a venir toda la semana a entrenar, ya dejó un poco de lado el volibol y se está concentrando al cien en sus pruebas”, comenta el entrenador Carlos Olvera, quien le vio cualidades y de inmediato la invitó a formar parte de la selección municipal de atletismo .

Unos “picos” nuevos se han convertido en su mejor regalo pues le permiten entrenar con más fuerza. El salto de longitud, lanzamiento de pelota, 600 metros planos y su prueba favorita, los 60 metros, es lo que tendrá que enfrentar en el Estatal.

“El profesor me dijo que para la marca que tenía antes estoy mejorando mucho, mi reto es ser más rápida y lo voy a lograr no faltando a los entrenamientos y echándole muchas ganas”, afirma la velocista.

Desde los 6 años de edad, comenzó su andar en la Liga Municipal de Volibol en donde actualmente participa con el equipo Reynosa categoría 04-05. Ha sido difícil alejarse un poco de las canchas pero en este 2017 sus retos van encaminados al atletismo .

“La verdad se extraña un poquito (el volibol) pero ahorita estoy muy concentrada en mis pruebas de tetratlón, mi tiempo y el apoyo de mis papás está en el atletismo porque tengo el evento Estatal en marzo”,

Sentada, en uno de los carriles de la pista de la Unidad Deportiva Solidaridad, Aylin recuerda como decidió cambiar los tenis por esos bonitos “picos” que le acaban de regalar.

“Estábamos jugando a lanzar una pelota y el profesor Olvera me vio, me invitó a entrenar y me dijo que yo podía hacer muchas cosas en el atletismo ”, finaliza.