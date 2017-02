Bronco: "Federación defiende a Medina"

Monterrey, México.- Los jueces federales y la Federación misma están defendiendo al ex Gobernador Rodrigo Medina en el proceso penal que se le sigue en el Estado, señaló el Gobernador Jaime Rodríguez .



"Él (Medina) se está defendiendo con las uñas, y creo que la Federación lo está defendiendo", dijo.



"Mi percepción es que la Federación y los jueces federales lo están defendiendo, pero vamos a luchar también con los jueces federales, tenemos que poner un ejemplo en ese sentido.



"Es increíble que a todas las peticiones que él hace le dicen que sí. Hay miles de personas en este País que solicitan la protección federal y no se la dan, y él tiene privilegios que no tiene cualquier ciudadano".



Rodríguez cuestionó también que la PGR no esté investigando a Medina como a otros ex Gobernadores, y reiteró su cuestionamiento sobre los ingresos del priista.



Insistió en su costoso equipo de abogados y comentó que al parecer se desplaza en aviones privados.



"Yo no lo he visto en avión comercial; yo viajo en avión comercial y nunca me lo he topado", expuso.



"He preguntado a la gente y nadie lo ha visto viajar en avión comercial, si no, la gente lo viera, ustedes los medios. Él dice que son asuntos privados, pero cuando uno es hombre público, nada hay privado".