Bromea Gobernador de Texas con matar periodistas

"Voy a llevar esto conmigo por si acaso me encuentro con periodistas", dijo Greg Abbott, de acuerdo con Patrick Svitek, reportero del Texas Tribune.

El comentario del Gobernador llega en un momento de tensión entre la prensa y los político después de que el republicano Greg Gianforte golpeara a un periodista de The Guardian el pasado miércoles. Pese a todo, Gianforte ganó las elecciones.



Como consecuencia, las redes sociales estallaron en furia contra Abbott.



"Más de mil 200 periodistas han sido asesinados en el mundo desde 1992. Diez este año (fuente: CPJ), pero no permita que eso le impida bromear, @GovAbbott", tuiteó Jorge Ribas, camarógrafo de The Washington Post.



El Gobernador de Texas había visitado la casa de tiro para promulgar una ley que reduce de manera significativa el costo para obtener una licencia para portar armas, ubicando a la entidad entre aquellas que tienen la cuota más baja para este trámite en todo Estados Unidos.