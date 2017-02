‘Boom’ de Tianguis

El alza descontrolada en el dólar, la modernización de sus espacios y la amplia diversidad de productos que ofertan para todos los gustos, ha provocado que los tianguis , se conviertan en los pequeños “outlets” de Reynosa.

Este ‘‘boom’’ ha generado que los comerciantes aprovechen al máximo este bonancible panorama que les permite obtener ganancias que en años anteriores no registraban.

“Afortunadamente todo se conjugó para que nosotros tengamos buenas ventas. La gente prefiere comprar aquí, antes se iban a las pulgas de McAllen o Hidalgo, a los ‘‘outlets’’ en Mercedes, ahora los tianguis de Reynosa son como pequeños ‘‘outlets”, comenta Maricela Lozano, comerciante en el tianguis Los Muros.

Destaca que la mayoría de los oferentes se dedica a la venta de ropa usada, aunque dependiendo del tianguis al que se acuda, será la mercancía que se podrá adquirir.

“Por ejemplo, si va a Jarachina, ahí encuentra de todo, hasta comida. Tienen aparatos eléctricos, zapatos, juguetes, ropa, despensa, relojes, uniformes, lavadoras, refrigeradores. Venden de todo”.

En el tianguis que se encuentra bajo el puente elevado, se puede encontrar ropa, zapatos, ropa de cama como sábanas, colchas, almohadas, así como herramientas.

“Si viene a Los Muros aquí vendemos de todo aunque la ropa es más seleccionada, no deja de ser ropa usada, pero está en muy buenas condiciones por eso la gente dice que damos un poco más caro”, externa.

BUENOS PRECIOS

Esta comerciante asegura, que en los tianguis del Valle de Texas, la ropa puede encontrarse en dos o tres dólares dependiendo de la pieza y en los tianguis de Reynosa, estas prendas pueden costar menos de 20 pesos.

“Allá están dando caro, la verdad, antes pagar un dólar por una blusa o unos zapatos no era nada. Lo malo es que ya no te cuesta eso, ya le subieron a tres dólares, los zapatos a cinco o seis dólar y ya no es ganancia”.

Destaca que por ejemplo una lavadora en Estados Unidos puede costar 180 o 200 dólares, lo cual representa de 3 mil 600 a 4 mil pesos.

“Aquí en Reynosa encuentras lavadoras en muy buenas condiciones hasta en 2 mil 500 pesos, por eso la gente compra aquí”.

LAS GANANCIAS

Respecto a las ganancias que los comerciantes obtienen estimó que si tienen un día malo, pueden obtener de mil a mil 500 pesos y en los días buenos hasta 4 mil.

“Yo por ejemplo vendo ropa, comencé vendiendo lo que tenía en mi casa y luego invertí para tener más mercancía. Yo compro pacas de ropa y las voy vendiendo, es una buena forma de obtener dinero para la casa”.

Indicó que una paca de ropa en buenas condiciones, suele costar de 200 a 300 dólares, es decir de 4 a 6 mil pesos.

“Cada paca trae como 150 piezas. En mi caso compro playeras de marca y las vendo en 120 pesos. Le saco 22 mil 500 pesos a la paca, aunque claro, no todo se vende en un día, pero lo que invertiste lo recuperas yo pienso que en dos días”.

Reiteró que por ello, los tianguis se han convertido en una buena opción para emprender un negocio, y además, una buena forma de ahorrar, en el caso de los compradores.