Blue Monday: Hoy es el día más triste del año, según experto

Para muchos el lunes el peor día de la semana: retomar las obligaciones puede ser en parte el culpable de este malestar, pero no el único. El tercer lunes de enero fue catalogado como el día más triste del año o "Blue Monday".



En 2005, el psicólogo Cliff Arnall llegó a esta conclusión a partir de una investigación realizada a partir de la solicitud de la agencia de viajes Sky Travel, para promocionar la mejor época del año para irse de vacaciones. Con el tiempo, el eslogan publicitario se convirtió en un evento mundialmente conocido.



La ecuación desarrollada por el especialista de la Universidad de Cardiff, en Gales, tiene en cuenta diversos factores como el clima, las deudas y los propósitos de año nuevo.



La fórmula 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA hallada indica que: "C" es el factor climático; "D" las deudas adquiridas durante las fiestas; "d" el dinero que se cobrará a finales de enero, "T" es el tiempo transcurrido desde la Navidad; "I" hace referencia al periodo desde el último intento fallido de dejar un mal hábito como puede ser dejar de fumar, o realizar actividad física, o comenzar un nuevo desafío; "M" las motivaciones que quedan; y por útlimo, "NA" es la necesidad de actuar para cambiar la vida.







Para Arnall, en el 2017 estos indicadores se potencian por el contexto. "Factores depresivos estacionales se unen a este día, y preocupaciones adicionales hacen que el Blue Monday del 2017 sea todavía más deprimente que otros años. Trump y el Brexit causan incertidumbre e incrementan los temores de la gente. Y la muerte de tantas celebridades, muchos en sus 50 y 60 años de edad, también han preocupado a la gente recordando su propia mortalidad", explicó el especialista al diario británico The Telegraph.



Por otra parte, la teoría desarrollada por el especialista en 'felicidad'-como se define en su cuenta de Twitter- no tiene base científica pero se ha extendido por el mundo. Y ahora Arnall busca revertir esta fecha con frases motivadoras bajo el hashtag #stopmonday.



En la misma línea, las redes sociales hacen eco de la noticia y lo usan como un herramienta para lograr metas importantes.