Bloquean Terminal de abastecimiento de Refinería Madero

Madero.- Porque las marchas y protestas en las calles no han dado del todo un resultado favorable ante el incremento de los combustibles, un grupos de personas bloquearon la mañana de este domingo las instalaciones de la Terminal Madero de la Refinería de Petróleos Mexicanos.



Desde las 07:00 horas una veintena se postró en la entrada del centro de distribución de combustibles, sin permitir el paso de las unidades que suministran la zona de Tamaulipas , norte de Veracruz y oriente de San Luis Potosí.

“Hasta el momento no ha entrado, ni salido ninguna pipa de Petróleos Mexicanos y vamos a seguir aquí hasta las once de la noche y si no hay respuesta, mañana vamos a seguir con el misma hora”, dijo quien encabezaba el bloqueo Jorge Wall López, coordinador del Congreso Nacional Ciudadano en la zona sur de la entidad tamaualipeca.

"No queremos migajas, queremos que se baje el impuesto, porque estamos pagando impuestos y eso no nos corresponde a nosotros. Ya basta de que nos quieran exprimir, es por eso que estamos haciendo este boicot a las instalaciones de Pemex , hoy van a dejar de percibir millones de pesos", expresó al tiempo que utilizaban una barrera humana en el acceso ala área de reparto de Refinería Francisco I Madero.