Bloquea entrada a panistas en debate por Gubernatura de Coahuila

Torreón, México.- Los senadores Marko Cortés y Silvia Garza, junto con el Diputado federal Jorge López, sostuvieron un altercado con elementos de Fuerza Coahuila que intentaron frenar el acceso de los legisladores al debate de candidatos a la Gubernatura .



Cerca de las 18:50 horas, los legisladores llegaron al Teatro Nazas acompañando al candidato panista Guillermo Anaya, pero debido a que su gafete de acceso no les permitía entrar con él, caminaron hacia la puerta principal, que ya estaba cerrada.



"Cuando llegaron a la puerta les dijeron (los policías) que no podían entrar. Decían que las puertas se habían cerrado a las 6:45 de la tarde", dijo uno de los testigos.



"(Los legisladores) intentaron entrar y empezó el jaloneo".



En un video compartido por el PAN se aprecia a unos siete uniformados que custodian el acceso al Teatro Nazas, incluso algunos policías empujaron a López y Cortés.



Dentro del teatro, una docena de policías custodiaba las puertas para que no se abrieran con los empujones.



Los legisladores argumentaron que una manifestación de priistas retrasó su llegada.



Cuando Cortés comenzó a transmitir en vivo a través de una red social, los agentes cedieron y permitieron el acceso de los panistas.