Blindar frontera, prioridad de Trump

Cd. de México.- Donald Trump planea firmar órdenes ejecutivas tan pronto como el próximo lunes 23 para fortalecer las frontera s estadounidenses, reveló el magnate en una entrevista con The Times.



Según la publicación británica, dichas órdenes podrían incluir restricciones de viaje a los europeos que van a Estados Unidos, así como "vetos extremos" para aquellos que ingresan al país de partes del mundo conocidas por su terrorismo islamista.



La entrevista no da más detalles sobre las órdenes ejecutivas.



En la charla, Trump habló extensamente sobre el Brexit y predijo que más países seguirán el ejemplo de Reino Unido y abandonarán la Unión Europea, pues, aseguró, el bloque se dañó profundamente por su manejo de la crisis migratoria.



"Creo que es muy difícil. Los países quieren tener su propia identidad y creo que Reino Unido quería la propia.



Para él, la campaña por salir de la UE estuvo impulsada principalmente por el sentimiento antimigratorio.



"Creo esto: si ellos (los países europeos) no se hubieran forzado a acoger a todos esos refugiados, a tantos, con todos los problemas que ello implica, creo que no hubieran tenido un Brexit", opinó.



El magnate aseguró que cree que el Brexit será algo grande y ofreció un acuerdo comercial rápido y justo con Reino Unido dentro de sus primeras semanas en el cargo con el fin de ayudar.



"Vamos a trabajar muy duro para hacerlo rápido y bien. Bueno para ambas partes. Me reuniré con la señora May. Ella pidió una reunión y tendremos una justo después de llegar a la Casa Blanca", enfatizó.



Trump criticó duramente a la Canciller alemana, Ángela Merkel, por cometer lo que calificó de ser un error catastrófico, refiriéndose a su política de acoger a más de un millón de migrantes en su suelo.



Por último, indicó que espera llegar a un acuerdo con Rusia para reducir la capacidad nuclear del país a cambio de levantar algunas de las sanciones contra Moscú.