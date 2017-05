Becas a excelencia sólo a quien las amerite; regidor

Madero

Al considerarse que las becas a la excelencia que entrega el Gobierno del Estado, por décadas ha sido para favorecer a hijos de políticos, parientes y compadres, es necesario que exista una exhaustiva depuración del padrón de beneficiados y que se queden sólo los que verdaderamente los merecen, pues a la fecha muchos han dejado de recibirlas sin motivo alguno.

El presidente de la comisión de Educación del cabildo maderense Rosalio Guzmán Chirinos, indicó que en este últmo bimestre de entrega de estímulos, muchos de los esstudiantes pese a que estaban inscritos y que en meses anteriores han recibido sus cheques, ahora no salieron.

“En lo personal me han ido a buscar padres de familia para decirme que a sus hijos no les salieron sus becas y pues hay que revisarlo con las personas que levantaron el padrón y ver porqué no están saliendo. Entiendo que de Victoria fueron muy selectivos en cuestión de promedios, pero hasta ahí tengo información”, indicó.

Precisó el regidor que una política saludable sería que los beneficiarios fueran realmente los que necesitan, “recordemos que estamos en un proceso de cambio y que no se nos permitiría abogar por x, y o z persona, únicamente que tenga el derecho y que cumpla con la norma establecida en el proceso de becas ”.

Guzmán Chirinos dijo que la vieja práctica de amigazgos, compadrazgos deben de acabarse, pues la entrega de becas se debe de dar sólo a estudiantes que lo ameriten y no se entreguen a quienes estén “palancas”.