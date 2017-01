Barron Trump de 10 años se encuentra en medio de los reflectores

En medio de polémicas, marchas, y difíciles decisiones políticas, la negatividad que envuelve el reciente mandato de su padre se ha traducido en fuertes críticas cibernéticas hacia el más pequeño del clan Trump .



El "cyberbullying" que ha sufrido por medio de usuarios de Facebook y Twitter, lo han llevado tan lejos como para alegar que el niño es "raro", algunos hasta han especulado si tiene autismo o no, e incluso llevó a la suspensión del programa SNL a la escritora Katie Rich tras "tuitear" en contra de Barron.



"Barron será el Primer tirador educado en casa", publicó Rich en su cuenta de Twitter; después se retractó y pidió disculpas por sus "palabras insensibles".



Pero, a pesar del tumulto al que se está enfrentando su familia entera, Barron Trump sigue siendo un "simple niño", hecho que han defendido personas como Chelsea Clinton y algunos editorialistas para medios como The Huffington Post.



"Barron Trump merece la oportunidad que tiene todo niño de ser precisamente eso: un niño. El defender a todos los niños también significa oponerse a cualquier política que @POTUS haga que pueda hacerle daño a algún pequeño", tuiteó Clinton en defensa del pequeño Barron.



Él nació el 20 de marzo del 2006, marcando una diferencia de 28 años entre el primer hijo de Trump , Donald Trump Jr., con su primera esposa, Ivana.



Estudia en Columbia Grammar and Preparatory School de Manhattan en Nueva York, exclusivo colegio privado fundado en 1764, que tiene un costo de cerca de 45 mil dólares al año y ha tenido alumnos como el autor de Moby Dick, Herman Melville.



El jueves por la mañana volvió a clases acompañado del Servicio Secreto en dos camionetas SUV. La seguridad para el Presidente Trump y la Primera Familia le está costando a la ciudad de Nueva York un millón de dólares diarios, informó CNN.



Barron y Melania vivien en Trump Tower, donde además el niño tiene todo un piso para él solo, de acuerdo al sitio TMZ, y se mudarán a Washington al término del año escolar.



"Es una tradición que los hijos de los Presidentes tengan la oportunidad de crecer afuera de los reflectores políticos. La Casa Blanca espera que esta tradición continúe y apreciamos su cooperación sobre el asunto", dijo la Casa Blanca en un comunicado de prensa; al término del año escolar se mudará a Washington.



Además de tener un interés especial por usar trajes y corbatas; armar modelos de rascacielos, como los que tiene su papá; y jugar con helicópteros y carritos, Barron es bilingüe y habla eslovenio con su mamá y sus abuelos, quienes también viven en Nueva York, de acuerdo con The Sun.



La revista The Hollywood Reporter publicó que Melania dijo en entrevista con Parenting.com que al menor del clan Trump le gusta todo limpio y blanco, contrario a los gustos estéticos de su padre, y que aunque de muy pequeño le gustaba dibujar en las paredes "tiene todo un piso para él solo, así que ahí puede hacer lo que quiera".



¿Será que los cibernautas han sido muy duros con Barron quien a lo mejor sólo está actuando de acuerdo a su edad?