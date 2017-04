Balean a 2 en convivio en Monterrey

Dos hombres que convivían en una reunión en la Colonia Zertuche, en Guadalupe, fueron atacados a balazos y quedaron heridos.



Una de las víctimas fue identificada como Brandon Alberto Treviño Muñoz, de 20 años, quien sufrió una herida en la pierna derecha, mientras que su amigo que se negó a proporcionar sus datos, resultó con un balazo en el glúteo del lado derecho.



Los dos corrieron heridos y pidieron apoyo en un negocio de tacos, donde cayeron y fueron atendidos después por paramédicos de la Cruz Roja.



Ambos fueron estabilizados y trasladados luego al Hospital de Zona No. 21 del IMSS.



Según los reportes policiacos, los dos hombresfueron baleados en medio de una reunión que tenían con otros amigos, cerca de la 1:10 horas.



"Fue un pleito entre amigos, estaban tomando y se pusieron a discutir, se lanzaron botellas, se pelearon varios de los asistentes y uno de ellos baleó a estas dos personas", explicó un mando policiaco.



Treviño Muñoz, sin embargo, alegó que salieron de trabajar en una empresa de teleperformance y varios compañeros se dirigieron hacia un bar en el Centro de Monterrey.



Después de estar por más de dos horas acordaron irse a la casa de uno de los amigos en la Colonia Zertuche.



"Cuando estábamos en la reunión se acercaron unas personas y nos corretearon, nos empezaron a disparar, no vi cuántos eran, pero nosotros corrimos", explicó Treviño Muñoz.



A unas dos calles del lugar del ataque, los lesionados pidieron apoyo de unos taqueros en la Avenida Zertuche y Eulogio Flores, donde los paramédicos de la Cruz Roja los atendieron para trasladarlos después al hospital.



Sobre los agresores, las autoridades no habían informado si los detuvieron o se encontraban prófugos.