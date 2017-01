Balacera en aeropuerto de Fort Lauderdale, Fla.

Fort Lauderdale, Florida

Un pasajero que llevaba un arma en su equipaje abrió fuego ayer en la zona de recolección de maletas del aeropuerto de Fort Lauderdale, dejando cinco muertos y ocho heridos antes de ser detenido, de acuerdo con autoridades y testigos.

El atacante fue identificado como Esteban Santiago, de 26 años, quien perteneció a la Guardia Nacional y prestó servicio en Irak. Su hermano dijo que Santiago había recibido atención psicológica recientemente.

El ataque ocasionó que los pasajeros salieran corriendo de la terminal hacia las pistas, algunos con su equipaje en la mano, y que el aeropuerto entero cerrara operaciones.

“Las personas comenzaron a gritar y tratar de salir por cualquier puerta que pudieran o a esconderse bajo los asientos”, dijo el testigo Mark Lea a MSNBC . “Él simplemente siguió acercándose, disparándole a las personas al azar, sin motivo ni razón”.

Las autoridades dijeron que investigan el móvil de lo ocurrido.

“Bien podría tratarse de una persona con problemas mentales, o podría tratarse de alguien con un motivo más siniestro del que nos debemos preocupar a diario, y es el terrorismo”, dijo el senador de Florida Bill Nelson. “No podemos concluir eso”.

Es legal que los pasajeros de avión viajen con armas y municiones siempre y cuando sean transportadas en una maleta documentada —no a bordo de la cabina de pasajeros-, no estén cargadas y se lleven en un contenedor rígido. Las armas deben reportarse a la aerolínea al documentar.

Chip LaMarca, comisionado del condado de Broward, dijo a The Associated Press que el atacante llegó a Fort Lauderdale a bordo de un vuelo canadiense con una pistola en la maleta de cargo.

“Después de recoger su maleta, fue al baño y cargó el arma y comenzó a disparar. No sabemos por qué”, dijo LaMarca.

No obstante, la embajada canadiense dijo que el sospechoso no llegó de Canadá y no iba en el vuelo de Air Canada, sino que al parecer voló procedente de Anchorage, Alaska.

El ataque ocurrió en la Terminal 2, donde operan Delta Air Lines y Air Canada.

Lea comentó que el atacante no dijo palabra alguna mientras “recorría los carruseles de equipaje, disparando entre las maletas para agredir a las personas que se escondían”. El agresor tenía una pistola y descargó tres cargadores de municiones, señaló el testigo.

“Luego arrojó el arma y se tiró al piso hasta que la policía llegó”, añadió Lea.

El sheriff Scott Israel dijo que cinco personas murieron y ocho resultaron heridas. No se reveló en qué condiciones estaban. Israel agregó que el atacante fue arrestado y estaba ileso. Ningún agente disparó un solo tiro, y el sospechoso estaba siendo interrogado por el FBI, agregó.

El aeropuerto suspendió operaciones mientras las autoridades se apresuraban a la escena, y el personal médico atendió a por lo menos una víctima que sangraba sobre la pista.

Un video subido a Instagram aparentemente muestra a varias personas heridas en la zona de recolección de equipajes de la terminal. Una persona parece estar tirada sobre un charco de sangre con una herida en la cabeza.