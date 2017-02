Bajas de funcionarios son normales: Garza de Coss

Autoridades estatales aseguran que las bajas de funcionarios en las dependencias de gobierno son normales ante el cambio de gobierno.

Ante rumores de demandas por despidos, Francisco Javier Garza de Coss, representante del Gobierno del Estado en la zona norte, comentó que cuando se otorga un puesto, la persona sabe que es temporal.

“Sabemos que iban a ver cambios es normal, estos tiempos son temporales y así debemos entender cuando llegamos, no sabemos de repente un día se nos puede decir que ya no estás, que tienes que renunciar y así son los puestos desde el momento en que te invitan no sabes el tiempo que va a durar”, dijo.

Poco a poco se han ido entregar nombramientos en las diferentes dependencias del Gobierno del Estado y se prevén más cambios.