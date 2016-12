Bajan a vlogger de avión por hablar árabe

El vlogger fue escoltado por elementos de seguridad del avión de Delta Airlines junto con su acompañante, Slim Albaher, después de que una mujer americana dijo sentirse incómoda por no entender lo que Saleh decía al teléfono, reportó la BBC .



El incidente se llevó a cabo dentro del avión cuando seguían en el aeropuerto Heathrow a punto de salir.



"Una señora gritó '¿qué es lo que está diciendo?' y dijo sentirse incómoda, fue cuando el capitán nos cuestionó sobre qué era lo que estaba pasando", dijo Saleh a la BBC en entrevista.



"Me dio asco la situación, decidí tomar este video mientras me estaban exigiendo que me retirara".



Según la versión de la aerolínea, dos pasajeros fueron removidos del vuelo tras "un altercado" y publicaron un comunicado en su página de internet asegurando que más de 20 pasajeros expresaron su incomodidad, más no queda claro si se refieren a Saleh hablando en árabe o la situación que se suscitó después.



"Estamos tomando las acusaciones de discriminación muy seriamente; nuestra cultura requiere de tratar a otros con respeto", dice el comunicado.



En el video tomado por Saleh, se ve al vloggero expresando su rabia y "shock" por lo sucedido, mientras que unas personas en la parte de atrás del avión ondeaban su mano gritando "adiós", al también rapero de origen neoyorquino.



"Mi amigo y yo estamos siendo escoltados fuera de este avión por hablar un idioma diferente al que la mayoría de la gente habla aquí. ¡No lo puedo creer! Esto es el 2016, miren, Delta Airlines nos está corriendo del vuelo por hablar otro idioma", dice Saleh en el video.



"No puedo creer lo que mis ojos están viendo: seis personas blancas contra dos hombres con barba, hablamos una sola palabra en otro idioma y ¿ustedes se sienten incómodos? ¡Nosotros somos los que nos sentimos incómodos!", agregó.



En un inicio se dudó de la autenticidad de este video ya que Saleh es famoso por jugar bromas pesadas con sus amigos para grabarlas y publicarlas en su canal de YouTube para sus fans, donde actualmente tiene 2 millones 258 mil seguidores, pero DailyMail habló con su agente y confirmó la autenticidad del video publicado en su página de Facebook donde tiene 797 mil seguidores.



En solo tres horas, el video del incidente en el avión de Delta Airlines tuvo más de 120 mil retweets y 5 millones de vistas en Facebook; ahora tiene 19 millones de vistas y más de 615 mil "shares".



En un pequeño comunicado enviado por la gente de Saleh a EL NORTE, el vlogger relata lo sucedido en el incidente con Delta Airlines ocurrido hoy.



"Estaba hablando con mi mamá por teléfono como siempre lo hago previo a abordar un vuelo. La llamo antes de despegar y cuando aterrizamos para que ella sepa que estoy bien y a salvo. Estaba hablando en árabe cuando una pasajera comenzó a gritar que se sentía incomoda. Esto motivó a casi 10 pasajeros más a hacer lo mismo.



"Nos bajaron del avión mientras que esos mismos pasajeros se burlaban de nosotros. En este momento estamos alistándonos para abordar otro avión con otra aerolínea. Mantendré a todos al tanto de la situación vía mis redes sociales. Aprecio mucho el apoyo de todos y el esfuerzo para crear conciencia de lo sucedido", señala el artista en el documento.



De acuerdo a las personas llegadas a Saleh, el vlogger está volando esta tarde hacia la ciudad de Nueva York y aterrizará a las 18:00 horas tiempo del este.