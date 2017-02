Aviones rozan alas en el aeropuerto

Ciudad de México

Aeroméxico informó que atendiendo a los protocolos de seguridad, ayer por la mañana los vuelos AM170 y AM164 que cubrirían la ruta México-Tijuana y México-Bajío regresaron a posición de contacto para una revisión, luego de que se registrara un roce de alas entre los dos aviones.

“Los pasajeros se encuentran bien y serán reubicados en los siguientes vuelos de la aerolínea”, indicó Aeroméxico en un breve comunicado.

La aerolínea lamenta los inconvenientes ocasionados por este incidente y reitera su compromiso con la seguridad de todas sus operaciones.

UN DESCUIDO:

A. CONESA

Un descuido fue lo sucedido en el alcance entre dos aviones de Aeroméxico ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo Andrés Conesa, CEO de la aerolínea.

“Vamos a investigarlo pero parece que fue un descuido, cuando iba pasando el avión se dio cuenta de que no la libraba uno de nuestros aviones y rozó con otro, pero no tiene que ver con la saturación del aeropuerto”, expresó Conesa durante el Foro Nacional de Turismo 2017.

UN ROCE

“NO FUE NADA”

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, refirió que “no fue nada” el impacto entre los alerones de dos aviones de Aeroméxico ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este 20 de febrero.

“El reporte que tengo es que no hubo nada, afortunadamente, fue un roce de un alerón con otro alerón, no pasó nada, no hubo ningún herido ningún lesionado y afortunadamente todo bien”, subrayó durante el Foro Nacional de Turismo 2017.

Agregó que el suceso se generó en pista de rodaje, “son accidentes que no deben presentarse, pero cuando se presentan que no pase nada y no pasó nada”.

Por otra parte, anunció que al finalizar el 2017, el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo será el más grande del país.

“Terminándose la terminal cuatro va a ser el aeropuerto con más capacidad de México, eso es un gran orgullo, claro que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México le va a ganar”, comentó. Será en diciembre de este año cuando la terminal cuatro de dicho aeropuerto quede finalizada.