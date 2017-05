‘Aviadores’ y súper sueldazos

Con una pesada nómina que ronda los 8 millones de pesos y plantilla de trabajadores de mil 052 empleados, cuyo jugoso botín se llevan los funcionarios de primer nivel específicamente los asesores, “aviadores” y directores del círculo más cercano al presidente municipal Juan Diego Guajardo Anzaldúas, evidencia el alto nivel de influyentismo, corrupción, e impunidad con el que se manejan los recursos de la ciudad, en la que lo que menos le importan son el bienestar social de las familias del Municipio.



La inconformidad sobre los hechos fue denunciado a varios medios de comunicación y quedó al descubierto durante la última sesión de Cabildo a puerta cerrada, como se acostumbra en donde al hacer uso de la palabra la regidora Claudia Chapa Martínez, manifestó su molestia que le refutó en su cara al Edil y los presentes como era posible que quienes cumplen al 100 por ciento con la función que ostentan perciben sueldos muy bajos comparados con el circulo más cercano de colaboradores del Alcalde, y “aviadores” que sin trabajar ganan una millonada mensual y puntualmente.

“Yo le dije por eso los recursos no alcanzan para nada, como es posible que usted tolere y apruebe este tipo de situaciones, por lo que le manifesté que estaré exponiendo una denuncia ante el Congreso del Estado, y me contestó; haga lo que tenga que hacer, si al gobernador hace 15 años no le daban las cuentas”.

Resalta que todo ello se tocó en asuntos generales, y que fue entonces cuando al subir de tono las palabras el regidor Ricardo Fernández trató de acallarla, siendo secundado por el segundo síndico Raúl López y también por la regidora María de los Angeles Banda Ríos, quien hasta la increpo tratando de justificar al Alcalde por que según él sabía lo que hacia.

“No me parece justo que los que hacen el trabajo pesado ganan menos, son los más sacrificados, mientras que los asesores, directores y “aviadores” que tenemos detectados ganan entre los 8, 19, 20, 24, y hasta los 30 mil pesos mensuales sin siquiera presentarse a trabajar, sin tomar en cuenta apoyos, compensaciones y demás”.

Aclara que la información de la cual también obran en poder de EL MAÑANA, la sustrajo de la página de transparencia, y que al conocer la realidad le dio mucho coraje por que eso no se vale, y menos que esté siendo tolerado y aprobado por la primera autoridad.

Entre otros:

>Yasmín de Jesús Quintero aparece como secretaria en la secretaria particular con sueldo mensual de 19 mil pesos

>Elizabeth Beltrán Quintero percibe 21 mil pesos mensuales, figura en la nómina como subdirectora de compras.

>Nancy Liliana Villarreal Durán 19 mil pesos en la secretaria particular.

>Daniela Galván Banda, asesora de Educación, 6 mil pesos.

>Rubén Pérez Rodríguez, coordinador de Fomento Deportivo, 7 mil pesos.

>Claudia García Martínez trabaja en el DIF pero figura en la nómina como contadora de finanzas 30 mil pesos.

>Briseida Ramos trabaja en el Creder y aparece como asesora de Educación con 10 mil pesos mensuales.

Lista de asesores y directores que engrosan la nómina.

MUESTRA. Parte de la nómina del municipio de Río Bravo.