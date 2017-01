Aventurado, decir que murieron niños por medicamento clonado: M. A. Yunes

Xalapa, Ver.

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que sería “aventurado y sin sustento real” afirmar que niños o adultos murieron por haber recibido supuestamente medicamento clonado para combatir el cáncer.

“En este momento no podemos de ninguna manera, sería aventurado, sin sustento real decir que falleció uno o ninguno”, manifestó el mandatario estatal en conferencia de prensa realizada en el sur de la entidad.

En ese sentido, dijo que por el momento no han hablado con los padres de familia de niños enfermos de cáncer, pues primero debe concluir la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió.

“Una vez que sepamos si algunos niños o algunas personas fallecieron por habérseles aplicado esto, evidentemente la Secretaría de Salud acudirá con los padres de familia”, manifestó.

Señaló que los familiares y enfermos de cáncer deben tener la seguridad que desde su llegada en diciembre del año pasado se verificó que los medicamentos que se les otorgan sean los correctos.

“Pueden tener los padres y familiares que la certeza que medicamentos del Sector Salud son medicamentos”, expuso.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares reconoció que aún no concluyen las investigaciones sobre probables medicamentos clonados para combatir el cáncer ni supuestas pruebas de laboratorio falsos de VIH.

El gobernador panista hizo un llamado a los enfermos de cáncer y sus familiares a mantener la calma, pues, agregó, no es un tema que esté vigente el día de hoy, sino que esto sucedió en el 2010 y 2011.

En conferencia de prensa en el sur de Veracruz, el Ejecutivo Estatal admitió que las investigaciones por estos casos aún siguen su curso en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Salud y Asistencia.

“Se denunció ante la Procuraduría General de Justicia y después Fiscalía General del Estado la adquisición de varios miles de pruebas para VIH Sida que resultaron pruebas no aptas y daban negativos, esta investigación no se le dio curso y el día de ayer pregunté a Fiscalía y la respuesta es que se ha retomado investigación sobre este tema”, dijo.

Fue a finales de noviembre del 2016 cuando se informó que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó más de nueve millones de pesos por un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas que daban falsos negativos y positivos.

Se trató de pruebas rápidas e inservibles del Programa de Salud Maternal y Perinatal para la determinación de anticuerpos en suero y plasma, o suero, plasma y sangre total anti VIH1 y VIH2, inmunocromatográfica y por membrana sólida estuche mínimo para 24 determinaciones.

En cuanto a los supuestos medicamentos falsificados para atender a personas con cáncer, Yunes Linares dijo que aún sigue su curso la investigación en la Secretaría de Salud.

“Existe una investigación que se está llevando a cabo, sin embargo no soy la autoridad responsable y la Fiscalía por razones de secrecía no puede dar nombres que se están investigando, pero en su momento cuando se solicite orden de aprehensión se tendrá conocimiento”, expresó.

Sin embargo, hizo un llamado a los enfermos de cáncer y a sus familiares a no caer en una situación de sicosis y preocupación “porque no es un tema que esté vigente el día de hoy, esto sucedió en el 2010 y en 2011 se dio a conocer formalmente por los laboratorios que estos materiales no eran medicamentos son falsificación y estamos analizando hasta qué años se siguieron adquiriendo”.

Destacó que la relación comercial con las empresas que daban estos medicamentos inició en 2006 en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y concluyó hasta el 2013 con Javier Duarte de Ochoa, tiempo en el cual se pagaron 109 millones de pesos de medicamentos.

“La Secretaría de Salud está concluyendo la investigación para saber cuántas piezas se adquirieron y dónde se aplicaron pero no debe haber preocupación entre pacientes”, dijo.

Y de paso aclaró que ni médicos ni enfermeras tuvieron ni tienen alguna responsabilidad en estos hechos.

La responsabilidad, recalcó, es de quienes adquirieron estos medicamentos.