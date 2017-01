‘A veces la gente te da 10, pero sale de ellos’

“Buenas tardes, súbale, señorita, hoy sólo le voy a cobrar nueve pesitos. Suba con cuidado, no se me vaya a caer”.



Esta es la actitud de Juan Salinas Hernández, chofer de transporte público en la ruta Penal 2, quien asegura que actualmente los usuarios reciben una mejor atención.

Comenta que tiene nueve años como chofer y que gracias a la amabilidad que tiene para con sus usuarios, es que cuenta con buena aceptación.

Su unidad no es de modelo reciente y algo que llama la atención es que está adornada con una gran cantidad de muñecos de peluche en forma de chango.

Además, el sonido del claxon con el clásico grito de “Tarzan”, le permite que los ciudadanos lo identifiquen fácilmente.

SITUACIÓN DIFÍCIL

Comenta que tiene dos meses trabajando en esta ruta y que actualmente resulta complicado obtener buenas ganancias, pues tan sólo en combustible gasta 700 pesos diarios.

“Recorro todo el libramiento, paso por la Jacinto López, López Portillo hasta el penal, cobramos 9 pesos y a estudiantes y adultos mayores 6 pesos”.

Indicó que actualmente paga 600 pesos por la renta de la unidad y le quedan libres de 200 a 300 pesos.

“No me conviene pero qué hace uno. Ando todo el día, a veces hasta las diez de la noche sale uno. Esta unidad es de gas, hay compañeros que pagan más porque son de gasolina y pueden gastar hasta mil pesos”.

Dijo que aunque el aumento del transporte le parecería algo justo, la situación para los trabajadores y ciudadanos en general, es difícil.

“Me enteré que algunos cobran 14 pero están mal, debe haber una orden para que autoricen este aumento. Yo cobro normal, a veces la gente te da diez, pero sale de ellos”.

REGALOS

Los muñecos de peluche, comenta, han sido regalos que le hacen los usuarios.

“He llegado a tener hasta 200 changos. Comencé a ponerlos y luego la gente me regalaba. Los voy quitando porque se llenan de polvo, pero siempre son changos porque si pongo otros animales, se pelean”, comenta sonriendo.

La música también forma parte de esta unidad aunque comenta el chofer, la utiliza a un volumen considerable.

“La pongo bajo para escuchar cuando el pasaje me diga que quiere bajar y que no les moleste, es algo moderado. El claxon de Tarzan es inconfundible, la gente me saluda cuando paso”.