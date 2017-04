Avanzan en Senado sanciones a aerolíneas

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Comercio y Fomento Industrial; Estudios Legislativos; y Especial de Productividad avalaron los cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley de Inversión Extranjera, a la Ley Federal de Protección al Consumidor; y a la Ley de Aviación.



Las modificaciones indican que las aerolíneas regresarán el monto del valor del boleto y una compensación adicional del 25 por ciento del costo del mismo, cuando la tardanza sobrepase las cuatro horas.



En retrasos de dos y cuatro horas, se entregará un 7.5 por ciento del valor del boleto; y en demoras de menos de dos horas, las empresas deberán ofrecer servicios adicionales como bebidas, alimentos y llamadas telefónicas.



Ahora se permite que si un usuario cancela su vuelo 24 horas después de la compra del boleto, su dinero le será reembolsado.



También se indica que el pasajero podrá llevar una maleta de 25 kilogramos en vuelos de más de 20 pasajeros, y de 15 kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad.



Además llevarán 10 kilogramos en dos equipajes de mano y la aerolínea deberá pagar hasta 11 mil pesos por pérdida de equipaje.



En la discusión, los senado res coincidieron en que debe existir una mejor legislación que proteja a los usuarios, sin embargo, consideraron que estos cambios son un avance muy importante.



El senado r Benjamín Robles lamentó que los diputados no hubieran impuesto sanciones más severas y criticó que las aerolíneas amenacen con subir las tarifas.



"Las aerolíneas que han convertido en ministerios públicos. Si vienes de Latinoamérica parece que eres delincuente, y hacen lo que quieren con los usuarios, así que esto es un buen paso para defender a los consumidores", dijo.



Otros legisladores criticaron en que las deficiencias en vuelos no son asumidas por las empresas, y "se echan la bolita" entre ellas y las autoridades aeroportuarias.



"Lo que queremos es que garanticen que habrá un buen servicio y no estar viendo situaciones desagradables", indicó el senado r Jorge Toledo.



El senado r panista Jorge Luis Lavalle fue el único que presentó reservas a los dictámenes, sin embargo fueron desechadas y se prevé que sean aprobados este mismo jueves por el pleno del Senado , al ser el último día de sesiones.



Sin embargo, el legislador del PAN exhortó a sus compañeros a que de inmediato se legisle para fortalecer un marco legal en favor del usuario.



En conferencia de prensa, senado res de las comisiones involucradas exhortaron a las aerolíneas a no realizar acciones que afecten a los usuarios, por represalias a la nueva normatividad, como incrementar sus tarifas.



Afirmaron que así como se acercaron en algún momento con los legisladores para trabajar en los cambios a la legislación, lo vuelvan a realizar para corregir deficiencias en la nueva normatividad.



Se espera que en unas horas, el pleno del Senado avale dicha legislación.