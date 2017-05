Autorizó ex colaborador de Borge remates de propiedades del QR

Cd. de México.- El ex Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en el sexenio de Roberto Borge, Mauricio Rodríguez Marrufo, autorizó descuentos del 20 hasta el 93 por ciento de los valores reales de propiedades del estado por más de 39 millones de pesos, reveló el Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen.



Durante el mandato del priista, decenas de predios fueron vendidos a precio de ganga, los cuales están situados en zonas de alta plusvalía y alcanzan costos millonarios en el mercado inmobiliario, de acuerdo con las indagatorias.



Rodríguez Marrufo fue detenido hoy por agentes ministeriales cuando se encontraba en un evento público en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún).



Un juez de control giró una orden de aprehensión contra el funcionario por el delito de desempeño irregular de la función pública, puntualizó el fiscal a medios.



Esta primera acusación contra el ex colaborador de Borge fue interpuesta ante la Fiscalía en diciembre pasado por Carlos Rafael Pech Be, actual titular del Órgano de Control y Evaluación Interna de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien acusó a dos ex funcionarios de la administración pasada.



El ex funcionario estatal ha sido señalado como uno de los principales operadores en el despojo de propiedades públicas.



Ésta es la primera captura de un ex funcionario de Borge que sería llevado a proceso penal por anomalías en la pasada gestión estatal.



Pech Cen indicó que está pendiente otra orden de aprehensión de otro ex funcionario de Borge, cuyo nombre no reveló.



Paralelo a estas investigaciones, la PGR tiene en la mira una red que se presume lavó recursos para Borge, en la compra de 24 terrenos.



La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pidió a la CNBV datos financieros de ocho personas y nueve empresas como parte de la carpeta de investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, en la que el ex Gobernador es el primer objetivo.



La PGR investiga las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Mandatario; Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias.



Además, a Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador.



Las firmas indagadas por la compra de terrenos de alta plusvalía a precios de ganga son Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch y Rancho La Posadita.



También la Inmobiliaria Maltico S.A. de C.V. (Colegio Alexander), Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel, y Protección de la Tortuga



La indagatoria inició luego de la denuncia que interpuso el actual Gobierno encabezada por Carlos Joaquín González, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014 a cargo del IPAE.