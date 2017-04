Autoridades se muestran insensibles en este tema. Violencia de género se incrementa

La violencia de género sigue afectando a las mujeres , quienes tienen que soportar violaciones, violencia doméstica y económica, todo sin que las autoridades estén sensibilizadas, por lo que la violencia se incrementa al no existir protocolos de apoyo a las féminas.

El Instituto Municipal de la Mujer en Reynosa ha atendido en lo que va del año más de mil 600 casos, entre violencia económica, física y psicológica, de los cuales tres han sido por violación a mujeres trabajadoras que se dirigían a sus puestos de empleo, tanto en la mañana como en la tarde.

María Luisa Tavares Saldaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer, comentó que necesitan que las obreras acudan a la dependencia donde se les brinda el respaldo y posteriormente se les asigna un abogado por parte del Centro de Atención a Víctimas.

El problema es que las empresas no cuentan con el apoyo para las mujeres en este tipo de casos y afecta mucho más a la persona.

“Yo, más que violencia lo vería como un desconocimiento al manejo de la situación por parte del personal de la empresa, porque ante una situación por lo general no escuchan a la persona, es darle seguimiento y ver los canales para brindarle ayuda a la mujer que requiera la atención; de violación formales tenemos tres, en donde son circunstancias distintas se les da la atención personalizada”, dijo.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, explicó que aunque la dependencia no es una instancia judicial, el ofrecer apoyo a la mujer es importante.

“A veces, el que no recibas atención psicológica oportuna, el que te sientas sola, alguna circunstancia que desconoces por el lenguaje jurídico, o no tengas el respaldo de tu familia, estás siendo víctima de una situación que tú no esperabas, es fortalecer a estas personas para que puedan salir adelante”, expresó.

Falta tacto de las autoridades y de las empresas, porque en algunos casos anteriores al llegar la mujer afectada a su trabajo le dicen que no está en su horario laboral y la regresan a su casa sin atención oportuna.

“Las mujeres denunciaron, pero falta tacto en el sentido de los peritos, de los médicos legistas, que es importante porque es sustentar bien las pruebas, porque si no es un desgaste y tienen un tiempo de perecer la existencia de esa prueba, si no está bien sustentada puede desecharse la denuncia y es lo más desgastante para la víctima”, comentó la funcionaria municipal.