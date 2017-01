Autoridades detectan adolescentes que utilizan Facebook ¡desde un tutelar!

Autoridades capitalinas detectaron que un grupo de adolescentes de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes tienen contacto con sus amigos a través de Facebook .



Los menores infractores utilizan estos medios para mandar mensajes de amor, tomarse fotos con sus compañeros y presumir de su tiempo en prisión o como ellos lo llaman "La Corre", haciendo alusión al antiguo nombre de la correccional.



Mediante el perfill de esta red social, a nombre de Jesús Hernandes (sic), los adolescentes identificados como Miguel, Marcel, Luis, y otro más apodado " El Negro Farruko ", mantienen contacto con las personas al exterior.



Según técnicos en seguridad que laboran en este Centro, los jóvenes operan la cuenta a través de al menos dos celulares, y se comunican con otros jóvenes que ya recobraron su libertad.



Los funcionarios consultados señalaron que la mayoría de estos internos tienen penas por cumplir que van de los 5 años por participar en un secuestro, hasta condenas menores por robo con violencia.



"Son, digamos, los líderes de la Comunidad 1, pero en sí mandan en toda la comunidad. Nosotros no les podemos decir nada porque se te ponen al brinco y te pueden hasta golpear entre todos. Si nosotros decimos algo al jefe o los directivos, nos dicen que lo van a investigar, pero no hacen nada porque ellos mandan.



"Ya los atoraron con los celulares, los revisaron y ahí encontraron las fotos, pero ya saben que tienen el Facebook . Cuando los agarraron les dijeron que los iban a castigar, pero amenazaron con hacer un motín, por eso ha habido muchas broncas aquí en San Fernando", refirió una fuente que pidió el anonimato.



Uno de los guardias consultados refirió que los adolescentes fueron descubiertos con los celulares por los supervisores Francisco Cuéllar e Isaías Ayala.



Los funcionarios reportaron los hechos al mando, de nombre Luis Alberto López Cruz, pero al parecer al final llegaron a un acuerdo con los jóvenes y les permitieron continuar con los móviles.



Según los guardias, por reglamento no está permitido el acceso de celulares, pues es una medida para evitar amotinamientos, como los que se presentaron en 2016 en esta Comunidad de Tratamiento.