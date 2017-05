Autoridades de Tailandia amenaza con bloquear Facebook

La junta militar incrementó la censura en internet desde que tomó el poder en un golpe de Estado en mayo de 2014 y, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dio el ultimátum a la compañía estadounidense para que elimine 131 publicaciones.



La Asociación de Servidores de Internet de Tailandia advirtió a la filial de Facebook en este país de que desconectaría la red de distribución de contenidos -en función de la localización del usuario- si no se atendía la demanda del Gobierno.



En un correo enviado el viernes, difundido hoy por el Bangkok Post, los proveedores admitieron que se encuentran bajo la presión de la junta y que el Gobierno les exigirá el cierre de la red de distribución para bloquear el material ilegal.



"Esta acción puede afectar todo el servicio de distribución de www.facebook.com a sus clientes en Tailandia", indicaron los proveedores en la carta.



Las autoridades amenazaron a Facebook con emprender acciones legales si la compañía no retira hoy estos contenidos.

Mientras, la Asamblea Nacional para la Reforma, cuyos miembros son elegidos a dedo por la junta, instó el lunes a crear de forma inmediata un comité con el que los militares podrían acceder a cualquier ordenador conectado en el país sin orden judicial.



El jefe de la junta militar y Primer Ministro, Prayuth Chan-ocha, abogó en varias ocasiones por crear un único acceso a internet en Tailandia para aumentar el control de los contenidos.



Según las autoridades, 6 mil 900 páginas y publicaciones en internet fueron bloqueadas en el país desde 2015.



En abril, las autoridades prohibieron el contacto a través de internet con tres disidentes y advirtió de consecuencias penales a quienes interactuaran con el trío, comentaristas asiduos sobre asuntos de la corona y críticos de la junta militar.



Se trata del historiador Somsak Jeamteerasakul, que se exilió en Francia poco después del golpe de Estado de 2014; el exdiplomático y académico Pavin Chachavalpongpun, exiliado en Japón; y el periodista y escritor Andrew MacGregor Marshall.



Tailandia cuenta con la Ley de delitos cibernéticos y la Ley de lesa majestad, una de las más severas del mundo, que condena con hasta 15 años de prisión a quienes difundan o emitan mensajes sobre la Casa Real que las autoridades consideren ofensivos.



Ciento cinco personas fueron detenidas por delitos de lesa majestad desde que los militares tomaron el poder, de las que 49 fueron condenadas a penas de hasta 30 años de cárcel y otras 64 se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio, según grupos de activistas.



Antes del golpe de Estado solo había seis personas encarceladas en Tailandia por ese motivo.