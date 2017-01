Autoridades de EU entregan a Mario Villanueva a México

El ex Gobernador de Quintana Roo fue puesto a disposición de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) minutos antes de las 13:00 horas, en el Hangar de la Procuraduría General de la República ( PGR ) en el AICM.



En el lugar le serán practicadas las pruebas y revisiones médicas, conforme a los procedimientos previstos, antes de ser trasladado a una prisión o a un centro hospitalario.



De acuerdo con Mariano Herrán Salvatti, ex Fiscal Antidrogas de la PGR y ahora asesor legal de Villanueva, su cliente desde ayer fue trasladado de un Centro de Detención de Migrantes en Louisiana a Los Ángeles, California.



Fuentes de la PGR informaron que Villanueva arribó en el avión de una institución de los Estados Unidos.



Villanueva fue sentenciado en el 2008 a 36 años con 9 meses de cárcel por lavado de dinero y delitos contra la salud, pero continuó litigando hasta lograr que su sentencia fuera fijada en 22 años 7 meses.



A la fecha, lleva 16 años tras las rejas en México y Estados Unidos.



Herrán dijo que le resta sólo 6 años de sentencia a Villanueva, aunque el cómputo de su castigo deberá establecerlo un juez de ejecución de sentencia, el cual incluso valorará si le conceden algún beneficio para salir antes de prisión.



Conceden traslado a hospital público



La defensa de Mario Villanueva afirmó que un juez federal le concedió ser trasladado a un hospital público para recibir el tratamiento necesario y atender diversos padecimientos médicos, entre ellos, los males respiratorios.



Entrevistado en el hangar de la PGR , en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo que esos son los alcances que tiene la suspensión de plano que les otorgó ayer el juez Victorino Hernández Infante.



"El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Toluca nos concedió ayer la suspensión de plano para que no sea llevado a una prisión y sea internado en un hospital público, donde pueda recibir todos sus tratamientos médicos. Si las autoridades no cumplen, estarían violando una suspensión", comentó el asesor legal Mariano Herrán.



"En ningún penal federal existen clínicas y los equipos necesarios para atender las enfermedades del ingeniero".



REFORMA publicó este miércoles que el juez del Edomex concedió una suspensión a Villanueva que tiene como efecto que las autoridades le proporcionen los aparatos, medicamentos y atención necesaria para atender sus enfermedades.



El litigante dijo que será el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación social el que determinará el destino del ex Mandatario quintanarroense.



Agregó que cualquier incumplimiento de la suspensión sería atribuible a esta área de la Secretaría de Gobernación, aunque la PGR , agregó, también tendría corresponsabilidad.