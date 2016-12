Autoridades colombianas alertan sobre monedas virtuales

La única moneda legal en Colombia es el peso, así lo recalcó el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, tras advertir que a la entidad han llegado decenas de quejas de usuarios sobre firmas que publicitan monedas virtuales o criptomonedas.



Según las denuncias, estas supuestas empresas que promueven las monedas virtuales ofrecen rendimientos de hasta el 100 por ciento en dos meses a quienes entreguen sus recursos, incluso incitan a los inversionistas a traer a más personas.



"Los inversionistas deben saber que se exponen a enormes riesgos al invertir en supuestas monedas que no han sido aceptadas como legales en el país", recalcó Reyes Villamizar.



La unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas), por lo que otros mecanismos no constituyen un medio de pago de curso legal, ha explicado en diversas ocasiones el propio Banco de la República (Emisor).



La entidad también advirtió sobre los denominados "clubes de inversión", esto es grupos promovidos por personas naturales que se hacen pasar como expertas en monedas virtuales con el único fin de convencer a incautos inversionistas para que entreguen su dinero sin ningún tipo de soporte.



La Superintendencia de Sociedades encontró además que estas personas y empresas usualmente operan bajo seudónimos y organizan foros y encuentros “privados” en distintas plataformas tecnológicas para no dejar rastros.