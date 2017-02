Ausencia de “El Chapo” motiva disputa: Sedena

Ciudad de México





La ausencia de Joaquín Guzmán Loera motiva la disputa violenta del cártel de Sinaloa entre quienes pelean por asumir el cargo en la organización, dijo el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda.?Sobre el caso de Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como “El H2” y cabeza del cartel de los Beltrán Leyva abatido en un operativo de la Marina en el estado de Nayarit, explicó que no tiene la certeza que éste encabezó el ataque contra un convoy militar en Culiacán, en septiembre pasado, donde 5 militares perdieron la vida.?Consideró que los problemas de violencia que han surgido se ven asociados a la disputa que se vive entre los miembros del cártel de Sinaloa, por suplir la ausencia de quien fue su jefe, “El Chapo”.?El secretario de la Sedena , quien presidió en las instalaciones de la Novena Zona Militar una reunión de evaluación sobre el tema de la inseguridad y la violencia, consideró que los últimos hechos registrados en Culiacán y Navolato, generan una percepción de inseguridad que no corresponde a la realidad.?Dio a conocer que por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se tuvo esta reunión, en la que se definieron nuevas estrategias, entre ellas, el reforzamiento de las fuerzas, en respaldo a las corporaciones policíacas.?Cienfuegos Zepeda comentó que se brindará asesoría y apoyo tecnológico al gobierno de Sinaloa que preside, Quirino Ordaz Coppel, a fin de garantizar la tranquilidad de la población, con nuevos métodos de acción.?Subrayó que el objetivo número uno, en Sinaloa, es bajar la incidencia, inhibir los brotes de violencia que se han dado en algunos puntos del estado y convencer a la sociedad que el gobierno trabaja en esa vía, con respaldo de la federación.?El secretario de la Defensa Nacional externó que el estado no se ha visto rebasado, puesto que de acuerdo a las estadísticas que se tienen y la evaluación realizada se tiene avances en materia de seguridad, con excepción de algunas zonas del estado, donde se va a trabajar.?La reunión celebrada en forma privada, en las instalaciones de la Novena Zona Militar, se derivó de los últimos acontecimientos, en los que 15 personas resultaron muertas en zona un día.?