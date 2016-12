Aún sin pagar Veracruz aguinaldos a 10 mil burócratas

La secretaria de Trabajos y Conflictos del Sindicato Alternativo de Trabajadores del gobierno del estado, Margarita Carmona Cortés, informó que los burócratas sólo recibieron el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre.

La sindicalista señaló que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) les advirtió que el pago de la primera parte de aguinaldo se realizará hasta la tarde de este jueves 22 de diciembre.

"Hay preocupación e incertidumbre de todos los compañeros trabajadores porque no sabemos cuándo nos pagan la primera parte del aguinaldo. Estuvimos ayer (martes) hasta las 10 de la noche en la Secretaría de Finanzas para ver este asunto y hay un compromiso de que se pagará mañana (jueves) la primera parte del aguinaldo", afirmó.

En entrevista, indicó que se mantienen en pláticas con las autoridades para que quede establecido si se realizará el pago, pues recordó en el calendario dado a conocer por Yunes Linares sólo se comprometió a pagar la segunda parte del aguinaldo el 30 de diciembre.

La líder sindical advirtió que si este jueves el gobierno del estado no paga a sus trabajadores, recurrirán a la toma de las instalaciones de las secretarías, pues que aunque haya periodo vacacional, muchos empleados no tienen vacaciones debido a la transición de gobierno.

"Vamos a estar pendientes de ese pago. Estamos pensando en que pararíamos las dependencias, pero estamos en pláticas y tenemos que esperar antes de tomar acciones", afirmó.