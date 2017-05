Aún sin definir, si TLC será trilateral: EUA

Washington DC, Estados Unidos.- Estados Unidos aún no decide si buscará la renegociación bajo el marco trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), o si por el contrario buscará dos acuerdos bilaterales separados, indicó hoy el Secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross.



"No hemos decidido aún si seguiremos la ruta trilateral o si buscaremos dos (acuerdos) bilaterales concordantes. Y, de hecho, no creemos que esta sea la pregunta más importante, en cualquier caso", afirmó Ross durante su participación en la conferencia anual del Consejo de las Américas, en Washington.



Durante el foro, Ross dijo estar consciente de que el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, busca concluir las pláticas de renegociación del TLC este mismo año, y prometió que buscarán una agenda de reuniones de negociación más agresiva para concluir lo más pronto posible.



"Todos sabemos que los ejecutivos de negocios odian la incertidumbre. Es muy difícil planear, principalmente en gastos de capital, cuando no están seguros de cuáles serán las reglas. Estamos muy al tanto de este problema y buscaremos concluir las pláticas tan pronto como sea posible", añadió Ross en la conferencia, que se realizó en la sede del Departamento de Estado estadounidense.



"Una vez que arranquemos les prometo que esta Administración no será fuente de dilación", concluyó.



Apenas la semana pasada, Ross ya había advertido en California que muy posiblemente buscaría en la renegociación del TLC concretar dos acuerdos comerciales separados con México y Canadá en lugar de un único pacto trilateral.



Para arrancar la renegociación, la Administración del Presidente Donald Trump debe enviar un notificación oficial al Capitolio 90 de inicio de pláticas formales, un requisito que aún no se cumple pues el Senado de Estados Unidos aún no ratifica a Robert Lighthizer como Representante Comercial del país.