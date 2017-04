Aumenta United compensación a pasajeros que cedan asiento

Dallas, Tx.- United Airlines anunció el jueves que aumentará a 10 mil dólares la compensación que ofrecerá a aquellos pasajeros que cedan su asiento en vuelos sobrevendidos y que intensificará el entrenamiento de su personal tras el escándalo suscitado cuando un pasajero fue sacado a la fuerza de un avión.

Asimismo, la aerolínea prometió reducir _aunque no eliminar_ la práctica de vender más boletos de los que hay capacidad en un avión.

El anuncio vino junto con un informe de la empresa en que detalla los tropiezos que llevaron al incidente ocurrido el 9 de abril en el aeropuerto de Chicago, donde un médico de 69 años de edad fue a sacado a la fuerza de un avión.

La aerolínea no reveló si han disminuido sus ventas de boletos desde el incidente, pero el director general admitió que podría haberles perjudicado.

“Traicioné la confianza del público con este suceso y con la manera en que lo manejamos”, dijo Oscar Munoz a The Associated Press. “Hay mucha gente molesta y sospecho que mucha gente está pensando en que no viajará más con nosotros”.

Medidas adicionales

> Aumentará a 10 mil dólares la compensación.

> Actualmente el tope es de mil 350 dólares.

> Delta Air Lines hace pocos días aumentó su tope a 9 mil 950 dólares.

> Hará los arreglos para que cualquier pasajero o tripulante desplazado sea trasladado a un aeropuerto cercano, transportado por otra aerolínea o llevado en carro a su destino.