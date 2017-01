Aumentan pasaportes

Cd. Victoria, Tam./VMC

De acuerdo a Nabor Etienne Goytortua, delegado de Relaciones Exteriores en Tamaulipas, el precio entra en vigor a partir de enero y estará vigente durante el año 2017.

“El día 23 de diciembre del 2016 salió la miscelánea fiscal del 2017 y en el anexo número 19 vienen las tarifas nuevas, efectivamente hay una variación del 3.2 por ciento general en los pasaporte s; Por darte un ejemplo el pasaporte de un año varía 525 pesos el día de hoy aumento 545 pesos hubo un incremento de 20 pesos”.

Bajo este contexto el pasaporte de tres años registro un alza de 35 pesos, seis años 50 pesos y 10 años 75 pesos.

“Es en total un aumento del 3.2 por ciento en lo que se califica como una actualización de acuerdo a la inflación, las misceláneas las propone la SHCP ante el congreso quien define, generalmente se lleva a cabo cada año”.

Recordó que para viajar a Estados Unidos, es necesario contar con un pasaporte , de lo contrario no será posible obtener el visado.

“Realmente no tengo ningún comentario al respecto, a nadie nos gusta los aumentos, sin embargo el tema de los pasaporte s no es que se tenga que estar renovando cada mes por lo que no haya mayor efectos”.

El funcionario federal dijo fluencia en el 2016 fue de expedir 500 pasaporte diarios en oficinas representativas, principalmente en municipios como Mante, Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria, respectivamente.