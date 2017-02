Aumentan casos de anorexia y bulimia

En los últimos años el número de pacientes con problemas de anorexia y bulimia, problema que anteriormente era común en mujeres, ahora también se presenta en los hombres y desgraciadamente esto ya se ve a edades muy tempranas y en dimensiones muy preocupantes.

“Hemos atendido casos en criaturas de cinco o seis años de edad que ya no quieren comer porque le dicen a la mamá o al papá que no quieren engordar y eso nos llama poderosamente la atención y en sí agregando los casos de adolescentes tanto femeninas como masculinos, podemos decir que han aumentado hasta en un 40 por ciento”, informó María Elena Alva Niño, coordinadora de Salud Mental en la Jurisdicción Sanitaria IV.

Todo eso obliga a trabajar con el nutriólogo y el médico para buscarle una solución al asunto antes de que el problema crezca y los pacientes lleguen a parar a un hospital para ser tratados en situaciones muy severas que pondrán en riesgo la salud de los jóvenes.

Es conveniente que los papás y mamás les digan a sus hijos con ese tipo de pensamiento que “ponerse a dieta no es dejar de comer sin aprender a comer y comer de manera salud able y deben entender que con dar tres comidas al día con sus dos colaciones, el cuerpo irá deshechando lo que no necesita, apuntó Alva Niño.

Deben dejarle bien claro que el comer no engorda si se hace de manera correcta y sanamente porque habrá casos en que se provoquen el vómito después de comer y de seguirlo haciendo entonces irán directamente al hospital.

“Por nuestra parte seguiremos dándoles las recomendaciones de rigor, las nutriremos de información y orientación necesaria para evitar que las cosas lleguen a más y hemos obtenido buenos resultados con muchas personas que finalmente encuentran una solución a su problema”, terminó diciendo la coordinadora de Salud Mental.