Aumenta demanda de licencias baratas

Matamoros, Tam.

La decisión del Gobierno del Estado de reducir el costo por el trámite de la licencia de conducir ha traído buenos resultados, toda vez que la demanda en Matamoros se incrementó en un 25 por ciento en la última semana.

Tomás Reyes Silva, jefe de la Oficina Fiscal del Estado, destacó el beneficio de esta medida porque es una de las razones por las que no se solicitaba este documente era precisamente por lo caro y que para los trabajadores era difícil poder hacer el gasto.

Tan es así, que afirma que de acuerdo a datos que tiene la Secretaría de Finanzas, se estima que hasta un 50 por ciento de quienes conducen vehículos no cuentan con este documento o bien, ya tienen fecha vencida.

Ahora, el obtener su licencia de manejo tiene un costo de 450 pesos, cuando anteriormente era de 604 pesos, es decir, un 25 por ciento menos.

Sin duda, afirmó, “que esperamos que así como se ha estado viendo la demanda porque los automovilistas se pongan al corriente en cuanto a este trámite, en lo sucesivo se incremente la demanda, lo que generaría mayor captación de recursos de impuestos y trámites que le corresponden al gobierno del estado ”.

Aseguró que, por ejemplo, de 100 licencias que se expedían diario anteriormente, ahora se entregan en promedio 125, con lo cual se espera que a mediano plazo la mayoría de los conductores cuenten con toda su documentación en regla.

Un alto porcentaje de los solicitantes que acuden a la Oficina Fiscal es para renovar su documento vencido, pero asegura que son muchos más los que la tramitan por primera vez.

FISCAL MÓVIL

Pero Reyes Silva informó que para promocionar estos beneficios, así como para invitar a la población que no cuente con su licencia, se tiene proyectado acudir en breve a los centros de trabajo, principalmente a las maquiladoras.

Esto, dice, “porque sabemos que muchos de los obreros no cuentan con su licencia debido a que sus ingresos no les permitían hacer el gasto, además de que por sus horarios de labores no pueden acudir entre semana a hacer el trámite, por eso nosotros vamos a ir hasta sus centros de trabajos a darles a conocer los nuevos precios y ofrecerles ahí mismo hacer el trámite para que todos los que conduzcan un vehículo anden dentro del marco legal”.