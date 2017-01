Aumenta a 16, cifra de fallecimientos por casos de influenza, en Nuevo León

Monterrey, N. L.

La cifra de víctimas mortales por casos de influenza en Nuevo León se incrementó en una semana de 10 a 16, según alertó ayer el secretario de Salud en el Estado, Manuel de la O Cavazos.

Precisó que el alza del 60 por ciento en los fallecimientos, por la citada enfermedad, ha ocurrido en su mayoría en clínicas del IMSS, así como en hospitales del sector Salud, pese a las campañas de vacunación.

De la O Cavazos confirmó que el acumulado total de defunciones es durante la actual temporada invernal.

Debido a la elevada cifra de muertes por dicha enfermedad, el secretario de Salud se reunió aquí con el delegado del IMSS, Francisco Mata Rojas, para reforzar la vacunación en la entidad.

El funcionario estatal aseguró que también conjuntará esfuerzos con el ISSSTE y otras instituciones médicas.

Señaló que en la temporada de invierno se han presentado 208 casos de influenza, de los cuales 184 son AH1N1.

Destacó que los enfermos de AH1N1, al no recibir tratamiento oportuno, pueden tener serias complicaciones, sobre todo si no están vacunados o padecen alguna enfermedad crónica no controlada.

Por ello, dijo, las autoridades del sector Salud se dieron a la tarea de instalar módulos de vacunación, que vienen a sumarse a los que ya operan en las distintas unidades de la dependencia.

La semana pasada, la Secretaría de Salud instaló un módulo en el Pabellón Ciudadano, donde se inmunizó a más de 700 personas.

Recordó que la vacuna se aplica a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con alguna enfermedad crónica, y el personal de Salud.