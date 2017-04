Atrapan taxistas a policía ministerial por asalto

Tlaxcala, México.- Taxistas de Apizaco, Tlaxcala, atraparon entre la noche del sábado y la madrugada de hoy a un policía ministerial luego que éste asaltara a mano armada a uno de los trabajadores del volante.



"Asaltaron un taxi, agarraron al que asaltó y resulta que es un ministerial ", dijo un taxista .



En las primeras horas de este domingo, los taxista s del sitio uno, que hacen base en la calle Cuauhtémoc esquina con 16 de Septiembre, en el zócalo de Apizaco, reportaron el asalto de uno de sus compañeros.



Se percataron de que un hombre abordó el taxi marca Ford, con placas de circulación 1849WWD de transporte público, y a punta de pistola obligó al conductor a emprender marcha hacia carreteras que conducen a Xaloztoc y Huamantla.



El asaltante, según testimonios de los choferes, detonó su arma de fuego en una ocasión.



Al notar el atraco, los taxista s se desplegaron para ayudar a su compañero y dieron parte a la Policía Municipal, cuyos elementos también brindaron auxilio.



Al lograr la captura del asaltante, a la altura de la colonia San Isidro, elementos policiales encontraron entre sus pertenencias una identificación oficial, con el nombre de Emmanuel N., que lo acreditaba como integrante del departamento de Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), asimismo, aseguraron un arma de cargo y un equipo de radiocomunicación.



Fue trasladado a la Dirección de Seguridad Pública de Apizaco, donde también se presentó el agraviado acompañado por sus compañeros, quienes exigieron fincar responsabilidades contra el agresor.



Los taxista s aseguraron que a la oficina policial llegaron otros elementos de la Policía de Investigación de la PGJE, e intentaron persuadir al taxista asaltado para que no presentara la denuncia, solicitud a la que no accedió.



Como parte del procedimiento, el detenido fue trasladado a la sede de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en la capital tlaxcalteca para su revisión médica y puesta a disposición de la PGJE, debido a que fue detenido en flagrancia.



Durante todo el trayecto los taxista s escoltaron el convoy, incluso, en dos ocasiones protagonizaron enfrentamientos verbales con los policías, debido a que, según ellos, la intención era liberar al detenido.



Los trabajadores del volante también se concentraron en la sede de la PGJE, en apoyo a su compañero.



Procesa PGJE a policía por robo calificado



Bajo la premisa de no tolerar conductas delictivas y corrupción, la PGJE informó que inició una investigación por el delito de robo calificado en contra de Emmanuel N., el agente detenido.



La dependencia reconoció que es elemento de la Policía de Investigación, motivo por el que está suspendido y, de comprobarse su responsabilidad, será despedido.



"Por procedimiento interno y administrativo, el oficial será sometido al Consejo de Honor y Justicia de la PGJE, instancia que conocerá y sancionará las faltas cometidas, de acuerdo a los principios de actuación de las leyes en la materia, así como a las normas disciplinarias pertinentes", indicó en un comunicado de prensa.



De acuerdo con la puesta a disposición, Emmanuel N., fue detenido por policías municipales luego que un taxista lo reconoció como quien momentos antes lo despojó de su teléfono celular a mano armada.



"Ante el señalamiento, los policías municipales aseguraron a quien se identificó como Emmanuel N., quien es oficial de la Policía de Investigación y mismo que se encontraba en estado de ebriedad".